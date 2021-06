Dice haber sido abducida por aliens y estar enamorada de uno

Trending

Abbie Bella ahora lucha por normalizar el amor entre especies y espera pronto ver al alien a quien denomina como su "alma gemela"

Abbie Bella es una mujer que se viralizó en redes sociales luego de afirmar haber sido abducida por aliens y enamorarse de uno.

Abbie Bella aseguró haber sido abducida por un grupo de aliens a principios del mes de junio.

De acuerdo a su relato, la mujer de 30 años estaba en su departamento ubicado en Canary Wharf, Londres, Reino Unido cuando un grupo de aliens se la llevó.

Abbie Bella aseguró que comenzó a soñar con cosas extrañas antes de ser abducida por aliens

Según cuenta en su relato, Abbie Bella estaba cansada de los hombres, tanto que bromeaba con desear ser abducida por aliens.

Pronto, la mujer comenzó a soñar casi todas las noches con una luz blanca y con una voz que la llamaba.

"Una noche, una voz en sueños me dijo: ´Espera en el lugar de siempre´. La noche siguiente me senté junto a la ventana de mi habitación abierta, pero mientras me dormía, un ovni apareció y un rayo me abdujo"

ABBIE BELLA

De acuerdo a una entrevista que la mujer le concedió al Daily Star, al momento de ser abducida, había unos cinco aliens que eran muy altos y delgados.

Pero, entre los aliens, hubo uno con el que sintió una conexión casi instantánea pero, pasados unos 20 minutos ella regresó a su apartamento.

¿Por qué Abbie Bella regresó a la Tierra tras ser abducida por aliens?

Según el relato de Abbie Bella, ella regresó a la Tierra debido a que no dio su consentimiento de que estos aliens se la llevaran para siempre.

Pero, tras este encuentro ahora ella se dedica a normalizar las relaciones entre especies y defender su enamoramiento con aquel alien que la abdujo.

Sin embargo, la mujer londinense espera pronto poder volver a reencontrarse con quien ella llama "su alma gemela".