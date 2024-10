Digitalización de la industria mexicana: una prioridad para el 90 % de las pymes

Perspectivas de la digitalización pyme en México

En febrero de 2024, el ecosistema fintech (´tecnología financiera´) en México contaba con 773 empresas, lo que representa un 18.9% más que en 2022. Los segmentos más importantes corresponden a pagos digitales, soluciones de gestión empresarial e inversión: respecto a este último punto, las plataformas de inversión basadas en metatrader 4 ofrecen acceso a una amplia variedad de activos digitales como divisas, metales, índices, renta fija y commodities.

Este tipo de soluciones de inversión del ecosistema fintech mexicano no solo han generado una mayor inclusión financiera —al ofrecer herramientas de trading, la posibilidad de contar con asesores especializados y condiciones propicias para inversores principiantes y sin experiencia—, sino que además demuestra la preeminencia de México como uno de los líderes fintech de la región, junto con Brasil y Argentina.

Sin embargo, ahora México avanza en la digitalización de las empresas que no necesariamente pertenecen a este ecosistema tecnológico-financiero: según la cuarta edición del Sondeo de Adopción Digital de Movistar Empresas, alrededor del 95% de las micro, pequeñas y medianas empresas considera la inversión en digitalización como una prioridad para 2024.

La encuesta se realizó sobre un total de 1,748 empresas de Argentina, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Los temas tratados en el estudio abordan niveles de adopción digital, necesidades y desafíos, servicios de ciberseguridad, entre otros. También hizo un relevamiento de los niveles de adopción digital alcanzados durante los últimos años en áreas como soluciones colaborativas (51%), marketing digital (46%), ciberseguridad (43%) y omnicanalidad comercial (42%).

Desafíos de la adopción digital y políticas de fomento e innovación

Un tercio de las pymes consultadas por Movistar se encuentran actualmente desarrollando iniciativas digitales, mientras que un 56% de ellas afirma que las soluciones digitales tienen un impacto positivo directo en la productividad y el rendimiento comercial una vez implementadas. Por otro lado, un 68% de las pymes sostienen que la falta de conocimiento y personal especializado son las principales barreras a superar en el camino hacia la digitalización.

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) parece estar de acuerdo: el organismo afirma que México debe orientar su política industrial con el objetivo de impulsar una mayor digitalización e innovación en sus procesos industriales y fortalecer ciertos sectores clave frente a las adecuaciones recientes que se han constatado en el ámbito internacional.

El informe se titula "Política industrial para un nuevo sexenio" y recopila las perspectivas de los profesionales y especialistas del IMCO sobre las condiciones necesarias para que México refuerce su vinculación con las cadenas de producción a nivel global. Entre las principales sugerencias del organismo, se encuentra el incremento de contenido nacional y el valor agregado en las exportaciones, y una política integral dirigida a impulsar la digitalización en sectores como la educación, la infraestructura, el agua y la energía.

Conclusión

La tecnología y la digitalización son dos aspectos claves para el crecimiento de la economía mexicana, especialmente en el caso del sector pyme del país. En este sentido, la IMCO señala la importancia de medidas fiscales que acompañen el desarrollo, así como la necesidad de consolidar vínculos internacionales y la formación del talento interno.

Disclaimer

La información proporcionada no supone ninguna investigación específica de inversión. El material no ha sido elaborado de acuerdo a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y, por lo tanto, debe considerarse como una comunicación de marketing.

Toda la información ha sido preparada por ActivTrades ("AT"). La información no contiene un registro de los precios de ActivTrades, ni una oferta o solicitud para llevar a cabo una transacción en algún instrumento financiero. No se garantiza la exactitud de la información proporcionada.

El material proporcionado no está relacionado con ningún objetivo específico de inversión, situaciones financieras o necesidades de la persona específica que pueda recibirlo. El rendimiento pasado no es un indicador garantizado de rendimientos futuros. AT proporciona únicamente un servicio de ejecución.

Por lo tanto, cualquier persona que tome una decisión basada en la información proporcionada, lo hace bajo su propia responsabilidad.