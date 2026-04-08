Wendy Guevara enfrenta polémica por contenido viral en redes sociales

La influencer Wendy Guevara volvió a ser tendencia, pero esta vez no por risas ni ocurrencias virales, sino por una polémica que reabre una conversación incómoda: ¿hasta dónde llega el humor y dónde empieza el daño?

Todo comenzó con la reaparición de antiguos videos —grabados entre 2017 y 2018— donde Wendy, junto a su amiga Paola Suárez, hacía comentarios de tono sexual relacionados con menores de edad. Lo que en su momento fue parte de su estilo irreverente hoy genera una fuerte indignación en redes sociales.

Del humor viral a la crítica masiva

En aquel entonces, el objetivo era claro: llamar la atención a toda costa. La propia Wendy lo reconoció sin rodeos: eran "estupideces" dichas para volverse virales.

Sin embargo, el contexto ha cambiado. Lo que antes se consumía como entretenimiento hoy se analiza con otra lupa, especialmente cuando involucra temas sensibles como el abuso infantil.

Usuarios en plataformas como TikTok y X no tardaron en reaccionar, señalando que este tipo de contenido no debería normalizarse, sin importar la intención humorística.

La disculpa: ¿sincera o insuficiente?

Ante la presión mediática, Wendy Guevara apareció en el programa Sale el Sol para ofrecer una disculpa pública:

"Si alguien se sintió ofendido... discúlpeme de todo corazón".

Además, explicó que su estilo de humor estuvo influenciado por programas de décadas pasadas, donde el llamado "humor negro" era común en la televisión mexicana.

Pero también dejó claro que no intenta justificarse. Incluso compartió que ella misma fue víctima de abuso en su infancia, lo que —según dijo— le permite entender la gravedad del tema.

Un debate que va más allá de Wendy

A pesar de la disculpa, la polémica está lejos de apagarse. Conductores y analistas han sido contundentes: no todo puede clasificarse como humor.

Algunos incluso señalaron que lo expresado en esos videos no es solo ofensivo, sino que hace referencia a delitos reales, lo que cambia completamente la conversación.

Aquí es donde surge el verdadero debate:

¿Puede el humor justificar cualquier tema?

¿Debe el pasado medirse con los estándares actuales?

¿O hay líneas que nunca debieron cruzarse?

Más que una cancelación, una conversación social.

Hasta ahora, no hay consecuencias legales para Wendy Guevara ni para Paola Suárez. Sin embargo, el impacto social es evidente: una "funa" masiva que refleja cómo han cambiado las sensibilidades del público.

Más allá de la figura pública, el caso pone sobre la mesa algo más profundo: la responsabilidad de quienes tienen audiencia y el poder de influir.

Porque en tiempos donde todo queda grabado, lo que alguna vez fue visto como una broma puede convertirse, años después, en un tema serio de reflexión colectiva.