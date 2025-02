Donald Trump propone crear un fondo soberano para adquirir TikTok

Washington, D.C., 3 de febrero de 2025 — En un movimiento que ha generado controversia y debate, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó ayer una orden ejecutiva que instruye a los Departamentos del Tesoro y de Comercio a crear un fondo soberano con el potencial de adquirir la popular red social TikTok. Este anuncio se produce en medio de un prolongado conflicto entre el gobierno estadounidense y la plataforma de videos, propiedad de la empresa china ByteDance.

Un fondo soberano para TikTok

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Trump explicó que el fondo soberano sería una herramienta para proteger los intereses nacionales y competir con otros países que ya cuentan con mecanismos similares. "Creo que Scott [el secretario del Tesoro, Scott Morrison] y yo vamos a crear un fondo soberano increíble. Otros países, muchos más pequeños, lo tienen y no son Estados Unidos", declaró el mandatario.

Trump también mencionó específicamente a TikTok como un posible objetivo para este fondo. "Vamos a hacer algo. Tal vez con TikTok o tal vez no. Haremos el trato correcto con el ruido que queramos", afirmó, dejando abierta la posibilidad de que el gobierno estadounidense adquiera la plataforma.

El conflicto con TikTok

TikTok ha estado en el centro de una disputa entre Estados Unidos y China debido a preocupaciones sobre la seguridad de los datos y la influencia del gobierno chino a través de su empresa matriz, ByteDance. Bajo la administración del ex presidente Joe Biden, se aprobó una ley que obligaba a TikTok a separarse de ByteDance y encontrar un comprador en un país no considerado "adversario" antes del 19 de enero de 2025. Aunque el Tribunal Supremo avaló la ley, la plataforma no cumplió con el plazo y dejó de funcionar durante un día, hasta que Trump firmó una prórroga de 75 horas el 21 de enero, un día después de asumir la presidencia.

Esta prórroga permitió que TikTok continuara operando en Estados Unidos mientras se buscaba una solución definitiva. Sin embargo, la propuesta de Trump de crear un fondo soberano para adquirir la plataforma marca un giro inesperado en este conflicto.

Implicaciones de la compra

Si el gobierno de Estados Unidos logra adquirir TikTok, podrían producirse cambios significativos en la forma en que la plataforma opera, especialmente en lo que respecta a la gestión de datos de los usuarios y la moderación de contenido. Trump ha sido crítico de las prácticas de TikTok en el pasado, acusándola de recopilar y compartir datos sensibles con el gobierno chino. Una adquisición por parte del gobierno estadounidense podría llevar a una mayor transparencia y control sobre estas prácticas.

Sin embargo, la propuesta también enfrenta varios obstáculos legales y políticos. Las leyes antimonopolio podrían complicar cualquier intento de adquisición, y existen preocupaciones sobre la censura y el control gubernamental sobre una plataforma con más de 150 millones de usuarios en Estados Unidos. Además, la relación tensa entre Estados Unidos y China podría dificultar las negociaciones con ByteDance.

Reacciones al anuncio

El anuncio de Trump ha generado una oleada de reacciones en las redes sociales y los medios de comunicación. Sus seguidores han elogiado la medida como una forma audaz de proteger los intereses nacionales y garantizar la seguridad de los datos de los usuarios. "Finalmente, alguien está tomando en serio la amenaza de TikTok", comentó un usuario en Twitter.

Por otro lado, los críticos han expresado preocupación por las implicaciones de que un gobierno, especialmente uno liderado por una figura tan polarizadora como Trump, controle una plataforma de redes sociales. "¿Realmente queremos que Trump decida qué contenido podemos ver en TikTok?", cuestionó otro usuario.

El futuro de TikTok

Mientras el gobierno de Trump avanza con su plan para crear un fondo soberano, el futuro de TikTok en Estados Unidos sigue siendo incierto. La plataforma ha logrado mantenerse operativa gracias a la prórroga firmada por el presidente, pero su destino a largo plazo dependerá de las negociaciones entre Estados Unidos, ByteDance y otros actores involucrados.

Lo que está claro es que la propuesta de Trump ha reavivado el debate sobre el papel del gobierno en la regulación de las redes sociales y la protección de los datos de los usuarios. En un mundo cada vez más digitalizado, decisiones como esta podrían tener repercusiones profundas y duraderas en la forma en que interactuamos con la tecnología.