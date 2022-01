Dos jóvenes aterrorizadas por fenómeno fantasma en hotel

Dos mujeres jóvenes se vieron obligadas a huir de su habitación de hotel después de que una prueba "aterradora" las dejara demasiado asustadas para dormir.

Jessica Sims, de 22 años, y Ellie-May Ramsay, de 19, viajaron desde la Isla de Man al hotel Adelphi de Liverpool después de leer informes de que los cazadores de fantasmas habían experimentado espíritus que les "juraban" mientras estaban allí.

La pareja que dirige su propio canal de Youtube decidió investigar por sí mismos y presentar sus hallazgos en su último episodio.

Pero desde el momento en que se registraron el 9 de enero, afirmaron que el hotel "no se sentía bien" y seguían "sintiendo que la gente los revisaba", informa LiverpoolEcho.

Jess le dijo a The ECHO : "Revisamos la habitación y una de las primeras cosas que notamos es que pasaba de mucho calor a mucho frío.

"Hubo momentos en los que ambos simplemente temblamos y se nos puso la piel de gallina sin motivo alguno.

Ellie y Jess también dijeron que quedaron petrificados cuando estaban cerca de los ascensores y "se alejaron" del área cuando escucharon que el ascensor se movía pero nunca vieron las puertas abrirse.

Cuando regresaron a su habitación de hotel, la número 179, usaron la caja de espíritus en un intento de comunicarse con cualquier ser paranormal y dijeron que se sorprendieron cuando un espíritu masculino respondió diciendo "perra".

La pareja que estaba demasiado aterrorizada para dormir se escapó rápidamente a un apartamento en la ciudad después de decidir no pasar la noche en el hotel.

Jess preguntó a los espíritus si les gustaría que apagara la cámara y otro respondió diciendo "no lo intentes".

En otro momento, las chicas escuchan otra voz que dice "eso es todo, chicas tontas" sobre la caja de espíritus.

Ellie dijo: "Cuando estábamos en la habitación, podíamos escuchar la voz de una niña y un niño. La niña era realmente agresiva, especialmente cuando saltamos por la ventana y parecía que el niño solo nos estaba hablando porque estábamos allí".

"Fue una experiencia increíble en The Adelphi, aunque no me quedaría allí de nuevo a menos que me obligaran".

Jess agregó: "Fue un buen viaje y obtuvimos exactamente lo que estábamos buscando. En realidad, no pasamos la noche allí y teníamos un apartamento al que volvimos".

"Fue realmente aterrador y nos costó conciliar el sueño, así que dormimos bien cuando volvimos a casa.

"Queremos volver a Liverpool para ir al hospital abandonado".