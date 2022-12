Drama en Qatar; Jugadores de Serbia tuvieron una aventura con las esposas de sus compañeros

Un periodista inglés, que cubre la concentración de la selección de Serbia, aseguró por medio de su cuenta de Twitter que los jugadores Dusan Vlahovic y Nemanja Gudelj, han tenido una aventura con las esposas de sus compañeros, Predraj Rajkovic y Luka Jovic, todos seleccionados en el Mundial de Qatar 2022.

Richard Wilson, divulgó los detalles del rumor, asegurando que la falta de minutos de Dusan Vlahovic, en el mundial es debido a que los rumores de infidelidad hicieron que hubiera una fragmentación ene el equipo.

"No estoy diciendo que las cosas al comienzo de este hilo hayan sucedido, solo digo cuál es el rumor ampliamente difundido. Pero lo que sucedió daría crédito a la teoría de que hay una gran pelea que involucra a Vlahovic y que el estado físico no es lo único por lo que no juega", manifestó Wilson.

El reportero asegura que Nemanja Gudelj, tuvo una aventura con Sofija Milosevic, pareja de Luka Jovic, justo un día antes del duelo contra Brasil.

Ante esto, Dusan Vlahovic, salió en defensa de su nombre asegurando que todo era un invento para desestabilizarles.

"Es absurdo, una completa tontería, un completo sinsentido inventado por gente que no tiene nada mejor que hacer. Quieren desestabilizarnos".

"Estoy listo para defender mi nombre; legalmente, si es necesario. Lo que se dice es mentira y el ambiente en el equipo es muy bueno. Nuestro objetivo ahora es el partido contra Suiza y es muy triste que se hable de otra cosa", expresó el futbolista

Luego de estos rumores que se desataron en torno a Jovic, Vlahovic, Rajkovic y Gudelj, el seleccionado serbio deberá afrontar una final este viernes desde las 16 ante el conjunto helvético en el Estadio 974.