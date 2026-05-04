´El diablo viste a la moda 2´ arrasa en taquilla y se coloca entre los mayores estrenos del año

La película El diablo viste a la moda 2 ha tenido un debut contundente en taquilla al alcanzar 233,6 millones de dólares a nivel global durante su primer fin de semana, consolidándose como uno de los estrenos más destacados del año.

El filme, protagonizado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, logró recaudar 77 millones de dólares en Estados Unidos, cifra que supera ampliamente los 27,5 millones obtenidos por la entrega original en 2006 en su estreno inicial.

Desempeño internacional de la película

A nivel internacional, la secuela sumó 156,6 millones de dólares, lo que impulsó su total global a más de 233 millones, de acuerdo con reportes de Variety. Este desempeño la posiciona como el cuarto mejor estreno del año en Norteamérica, solo por detrás de Super Mario Galaxy: La película, Michael y Proyecto fin del mundo.

La producción, dirigida por David Frankel, contó con un presupuesto cercano a los 100 millones de dólares, sin incluir gastos de promoción, cifra que duplica la inversión realizada en la primera cinta. Según el propio director, una parte importante del presupuesto fue destinada al elenco principal.

Recepción crítica y del público

Aunque la crítica ha sido dividida, la respuesta del público ha sido positiva, reflejada en una calificación de "A-" en CinemaScore, lo que anticipa un desempeño sólido en las próximas semanas. De mantenerse esta tendencia, la película podría superar pronto los 326 millones de dólares que logró la producción original.

En cuanto a la trama, la historia retoma el universo de la revista Runway, donde Miranda Priestly enfrenta nuevos retos para mantener su liderazgo en un entorno cambiante. Por su parte, Andy Sachs se reencuentra con figuras del pasado, mientras resurgen conflictos que parecían resueltos.

Nuevos personajes y su impacto

La figura clave en esta nueva etapa es Emily Charlton, quien ahora ocupa una posición influyente y cuya inversión resulta determinante para la continuidad de la publicación en un mercado cada vez más competitivo.

El éxito de este lanzamiento también ha contribuido a revitalizar la asistencia a las salas de cine, consolidando a la secuela como uno de los fenómenos comerciales más relevantes del momento.