Tensión en La Mansión VIP tras mensaje a Maza Clan de presunto narco

Un momento ocurrido dentro del reality show La Mansión VIP generó diversas reacciones en redes sociales luego de que el influencer sinaloense Alan Alapizco, conocido como Maza Clan, recibiera un mensaje proyectado por la producción que fue atribuido a un presunto integrante del Cártel de Sinaloa vinculado a la facción de "Los Chapitos".

De acuerdo con un video que circula en plataformas digitales, el creador de contenido se encontraba en la sala junto a otros participantes cuando, a través del sistema de audio del programa, se escuchó: "Mensaje para Maza Clan: Mazaclan, saludos desde Mazatlán, de tu amigo 40. Aquí tienes un gran amigo y échale ganas".

Reacción de los participantes a mensaje de narco

Tras escuchar el mensaje, la reacción del influencer fue inmediata. En las imágenes se observa que abrió los ojos de manera notable y, posteriormente, respondió: "Ánimo, viejo, a la mera orden. Bendiciones. Arriba Mazatlán, Sinaloa y arriba todo Sinaloa".

El momento generó tensión entre los participantes del programa, quienes reaccionaron de forma inmediata. Algunos de ellos comentaron en voz alta: "Esos son sicarios", mientras el influencer permanecía en escena.

Impacto en redes sociales

El fragmento del programa comenzó a difundirse ampliamente en redes sociales, donde usuarios replicaron el video y debatieron sobre el origen del mensaje y su contexto.