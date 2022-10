Elon Musk quiere comprar a BTS

Estados Unidos.- El empresario multimillonario Elon Musk confesó que tiene interés por comprar a la banda de K-Pop BTS.

"Quiero comprar BTS. Son muy populares. ¿Qué les parece, armada?", mencionó el dueño de Tesla y Space X.

Musk mencionó "armada" refiriéndose a los seguidores de la agrupación sur-coreana.

¿Cuánto le costaría a Elon Musk comprar a BTS?

De acuerdo a reportes de medios locales, el empresario tendría que pagar unos 36 mil millones de dólares para poder adquirir a la banda.

BTS está conformado por J-Hope, RM, Jin, Suga, V, Jimin y Jeon Jung-Cook; apoyados por las discográficas 'Big Hits' y 'Universal Japan Geffen'.

Cómo nació BTS?

El nombre del grupo, BTS, es una abreviatura de la expresión coreana Bangtan Sonyeondan, que literalmente significa "Boy Scouts a prueba de balas".

El grupo debuta el 13 de junio de 2013 con la canción "No More Dream".

El nombre de su club de fan oficial es A.R.M.Y, acrónimo de "Adorable Representative MC for Youth".

La banda a partir de 2015 empieza a ganar popularidad y a establecer su reputación como un grupo socialmente consciente con sus lanzamientos de la serie "The Most Beautiful Moment in Life Part 1, Part 2", y el álbum recopilatorio "The Most Beautiful Moment in Life: Young Forever", con los que también entra por primera vez en la lista Billboard 200.

Para 2017, BTS empieza a ser reconocido a nivel internacional como el principal promotor de la ola coreana, especialmente en el mercado estadounidense; fue la primera banda coreana en recibir las certificaciones de oro y de platino por parte de la RIAA con los sencillos "DNA" y "MIC Drop", respectivamente.

El 25 de marzo del 2021, BTS comparte en Youtube el teaser de "Film out", el primer sencillo del su próximo disco, que se llamará "BTS, The best", un disco recopilatorio. El 6 de abril, BTS rompió record con el estreno del video de "Film out".