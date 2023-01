Embajador de Irán causa disgusto por no saludar a la reina de España

Las redes sociales españolas estallaron en indignación, después de que durante un evento oficial, el embajador de Irán, no saludo de mano a la reina Letizia de España, esto causo la indignación de los españoles, pues señalan que esto fue una gran falta de respeto.

Este momento quedo registrado en video.

El momento incómodo para la reina Letizia cuando el embajador iraní le da la mano al rey Felipe y a ella no. -por motivos culturales, los hombres iraníes especialmente los de alto rango no pueden tocar a ninguna mujer en público, ni dentro ni fuera de su propio país-. pic.twitter.com/UeQTedCpbc — Laura Estrada Periodista (@LauraEstradaTv) January 26, 2023

Hassan Ghashghavi saludo de mano al Rey de España, Felipe VI, pero al momento de saludar a la reina Letizia, el diplomata solo se puso la mano sobre el pecho y se retiro.

Aunque esto fue visto como un gesto de mala voluntad, incluso de mala educación, pero nada mas alejado de la realidad.

En Irán se esta bajo la estricta ley musulmana, bajo esta se le tiene prohibido a los hombres tocar mujeres, solo se puede, si ambos están casados, esta ley se sigue aun fuera de la propia Irán.

Desde 1979, en Irán está prohibido el contacto físico en público entre hombres y mujeres si no están casados o no forman parte del mismo núcleo familiar. Pero la prohibición no aplica al saludo entre dos hombres.