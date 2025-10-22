Amazon Web Services sufre fallas a nivel mundial el 22 de octubre

Amazon Web Services sufre fallas a nivel mundial este 22 de octubre

Este miércoles 22 de octubre de 2025 se registran nuevas fallas en Amazon Web Services

Desde tempranas horas del miércoles 22 de octubre de 2025 se registraron nuevas fallas en los servicios de Amazon Web Services a nivel mundial.

Los reportes se han estado registrando a través de la página de Downdetector, la cual revela que a partir de las 8:00 a. m. hora del centro de México, comenzó la intermitencia en AWS.

Cabe recordar que el 20 de octubre de 2025, Amazon Web Services sufrió una caída a nivel mundial, provocando que miles de empresas y usuarios tuvieran problemas de conexión.