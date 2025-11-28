Emir Pabón propone colaboración musical entre Belinda y Cazzu

Emir Pabón quiere colaborar con Belinda y Cazzu en una cumbia. Emir Pabón -de 45 años de edad- quiere sacar una colaboración con Belinda y Cazzu porque sabe que sería espectacular.

La reciente reunión entre Cazzu -de 31 años de edad- y Belinda -de 36 años de edad- provocó que sus fans les pidieran una colaboración.

¿Qué ocurrió?

Emir Pabón quiere colaborar con Cazzu y Belinda en una cumbia. Cazzu y Belinda no han mencionado que vayan a trabajar juntas, pero muchos esperan una colaboración y Emir Pabón se apunta para unir a las cantantes. Emir Pabón de Grupo Cañaveral ha colaborado con Belinda y con La Joaqui, la mejor amiga de Cazzu, por lo que él podría ser el indicado para trabajar junto a las cantantes.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, Emir Pabón fue cuestionado sobre si le gustaría colaborar con Cazzu y Belinda, por lo que la respuesta fue positiva. "Pero te digo algo, la música es eso. La música es que dejar a un lado cualquier situación", afirmó Emir Pabón.

¿Cuál es la conexión entre Cazzu y Belinda?

Emir Pabón recordó que Cazzu gusta de escuchar cumbia, incluso acudía a ver a Cañaveral en compañía de La Joaqui en Buenos Aires. "Cazzu y La Joaqui crecieron juntas. Y en un lugar muy emblemático allá en Buenos Aires iban a ver a Cañaveral, un lugar muy, muy cumbiambero en Buenos Aires", destacó Emir Pabón.

El cantante reveló que ya hubo un acercamiento para cantar con Belinda y Cazzu; incluso, Emir Pabón prevé que sería un éxito una colaboración con ambas. "Ha habido acercamiento para algún futuro hacer algo juntas. Con Belinda, pues ha hecho música y bueno, es una gran amiga, pero mira, te lo puedo asegurar que, si Belinda y Cazzu hacen una canción, va a salir espectacular, porque las dos tienen mucha fuerza", aseguró Emir Pabón.

¿Qué opinan las cantantes sobre su rivalidad?

La supuesta rivalidad entre Belinda y Cazzu inició porque ambas son expresas de Christian Nodal, de 26 años de edad. Ambas cantantes han aclarado que no tienen problemas y que no les agrada que sean blanco del morbo. Cazzu no ha descartado trabajar con Belinda, pero dejó claro que no le gustaría que sus canciones sean escuchadas por razones equivocadas.

Emir Pabón celebra que la música reúna a los latinos, por lo que cree que una colaboración podría unir a Cazzu y Belinda, para dejar atrás los escándalos. El cantante no dio más detalles de la posible colaboración entre Belinda y Cazzu, pero los fans de ambas esperan con ansias que lancen una canción juntas.