Fátima Bosch, Miss Universo 2025, enfrenta amenazas y mensajes de odio

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, levantó la voz en contra de los mensajes de odio y violencia que ha recibido en redes sociales tras coronarse en el certamen de belleza, y con un extenso y poderoso mensaje alzó la voz como mujer.

"Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados.", expresó en su mensaje.

¿Qué tipo de ataques ha recibido Fátima Bosch?

Previo a él, mostró algunos ejemplos de la violencia digital que ha recibido en comentarios que la señalan como tramposa porque la corona habría sido comprada supuestamente.

"El universo te odia". "Soporta hasta que entregues esa corona". "Esa corona no es tuya perra, eres la perra más grande del mundo, y lo vas a pagar". "¿No te da pena?, fraude, no te la mereces, papi le compró la corona a su niña". "Espero que mueras mañana, tú y tu familia, fraude, qué pena, espero que nunca encuentres la felicidad y enfrentes tu karma pronto, ¡muere perra!", se lee entre los muchos comentarios. "Mereces que nadie te anime, mereces que te maten". "Estos son algunos de los mensajes que he recibido estos últimos días. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba. Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques y llegar a afectar su estabilidad mental y emocional", empezó su mensaje en redes sociales.

Fátima, creyente de la religión católica y Dios, compartió una imagen referente a su fe y en lo que realmente importa: "Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que otros piensen de ti. Dios conoce tu corazón".

¿Cuál es la postura de Fátima Bosch ante los ataques?

Fátima Bosch admitió que aunque ella tiene sus valores firmes, así como su autoestima, a mucha gente sí le pueden afectar estos mensajes para su estabilidad mental; la Miss Universo 2025 lamentó los insultos, los ataques e incluso los deseos de muerte que ha recibido, por lo que como mujer condenó la violencia digital, una forma de violencia contra las mujeres, y resaltó la importancia de alzar la voz ante este problema.

"En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento", destacó la coronada como Miss Universo 2025.

Bosch afirmó que aunque los ataques duelen, lo que realmente la define es su fortaleza, sus valores y compromiso con las mujeres, por lo que su propósito, dijo, es usar su plataforma para visibilizar la violencia y defender la dignidad femenina.