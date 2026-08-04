Santa Fe Klan denuncia ataque de policías en Guanajuato

Guanajuato niega acusaciones de Santa Fe Klan sobre presunto ataque de policías a su familia. La Secretaría de Seguridad de Guanajuato rechazó la versión de Santa Fe Klan y afirmó que los policías no dispararon ni ingresaron a su domicilio. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato rechazó este martes la versión difundida por el rapero Ángel Quesada, conocido artísticamente como Santa Fe Klan, quien había acusado a elementos de la Policía Municipal de disparar contra integrantes de su familia durante la madrugada del lunes mientras se encontraban afuera de su tienda oficial, ubicada en la colonia Santa Fe.

Acciones de la autoridad

A través de un video difundido en redes sociales, el secretario de Seguridad Ciudadana, Luis Gamba, aseguró que los policías acudieron al sitio para atender un reporte recibido en el número de emergencias 9-1-1 por una presunta riña y sostuvo que los elementos no ingresaron al domicilio del artista ni realizaron disparos.

Detalles confirmados

Durante su mensaje, Luis Gamba explicó que la movilización policial comenzó luego de que se recibiera una llamada en la que se reportaban gritos, una pelea y el lanzamiento de objetos dentro de un domicilio de la colonia Santa Fe.