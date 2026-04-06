Armando González anota penal y Chivas empata 2-2 ante Pumas en el Akron

Chivas salvó el liderato con una reacción agónica en Guadalajara. Cuando Pumas ya saboreaba una victoria de peso como visitante, apareció Armando "Hormiga" González para convertir un penal en el último tramo del tiempo agregado y sellar el 2-2 definitivo en un partido lleno de tensión, errores y una remontada rojiblanca que evitó una derrota dolorosa en el Clausura 2026.

El partido comenzó con un Guadalajara intenso, buscando hacer daño desde los primeros minutos con Roberto Alvarado y la propia "Hormiga" González, pero la escuadra universitaria fue mucho más contundente.

¿Cómo ocurrió el partido entre Chivas y Pumas?

Al minuto 21, Uriel Antuna apareció dentro del área para definir con la derecha y adelantar a Pumas, silenciando momentáneamente el escenario rojiblanco. Ese tanto cambió el ánimo del encuentro, pues el conjunto capitalino ganó confianza y empezó a manejar mejor los espacios.

Antes del descanso cayó otro golpe para el Rebaño. Al 41´, en una acción desafortunada, José Castillo Pérez terminó enviando el balón a su propia portería, firmando un autogol que representó el 2-0 para los auriazules.

De esa forma, Chivas se fue al medio tiempo contra las cuerdas, obligado a reaccionar si no quería comprometer su posición en la parte alta de la tabla.

Para la segunda parte, Guadalajara modificó piezas y se lanzó con todo al ataque. El ingreso de Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez le dio otra dinámica al equipo, que comenzó a generar más volumen ofensivo, centros al área y remates constantes.

Pumas resistía, pero cada vez se veía más exigido por la presión rojiblanca, que avisó varias veces antes de encontrar su premio.

Detalles confirmados sobre la remontada de Chivas

La remontada comenzó al minuto 70. Diego Campillo mandó un servicio al área y Armando González apareció de cabeza desde muy cerca para marcar el 2-1, devolverle vida a Chivas y encender el cierre del encuentro.

A partir de ese momento, el conjunto local se volcó al frente, mientras Pumas apostó por resistir y tratar de enfriar el partido, aunque sin lograr liquidarlo.

La jugada decisiva llegó ya en el tiempo agregado. Al 90´+5, Roberto Alvarado fue derribado dentro del área por Rubén Duarte.

Aunque en un primer momento hubo incertidumbre, la revisión del VAR confirmó la infracción y el silbante señaló la pena máxima a favor del Guadalajara. La tensión se apoderó del cierre, porque el empate dependía de un solo cobro.