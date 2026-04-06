De "cura milagrosa" a tragedia: el caso del médico de sueros vitaminados en Sonora

Lo que para muchos parecía un tratamiento rápido para recuperar energía o aliviar una resaca, terminó convirtiéndose en uno de los casos más alarmantes de salud en Sonora.

En el centro de la polémica está Jesús Maximiano Verduzco Soto, un médico que hoy es investigado por su presunta relación con la muerte de varias personas tras la aplicación de sueros vitaminados.

Una práctica popular... pero peligrosa

Los llamados "sueros vitaminados" —también conocidos como vitamin drips— han ganado popularidad en los últimos años. Prometen beneficios como:

- Combatir el cansancio

- Mejorar el rendimiento físico

- Curar la resaca

- "Desintoxicar" el cuerpo

Sin embargo, especialistas advierten que no siempre cuentan con respaldo científico sólido y pueden implicar riesgos graves si no se administran correctamente.

El caso que encendió las alarmas

Las autoridades de Sonora iniciaron una investigación tras detectar un patrón inquietante: varias personas que fallecieron o enfermaron gravemente habían recibido sueros del mismo médico en una clínica privada de Hermosillo.

Hasta ahora, se reportan al menos seis muertes y un caso grave relacionado con estos tratamientos.

Durante un cateo, las autoridades aseguraron:

- Expedientes clínicos

- Medicamentos y soluciones intravenosas

- Equipos médicos y muestras

Todo será analizado para determinar si hubo negligencia, contaminación o prácticas irregulares.

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Historias que estremecen

Uno de los casos más impactantes es el de un joven que buscaba aliviar una resaca con uno de estos sueros. Minutos después de la aplicación, comenzó con:

- Mareos

- Vómito

- Desorientación

Su estado empeoró rápidamente hasta derivar en falla orgánica múltiple, lo que finalmente le costó la vida. Otros casos incluyen a un padre y su hijo, así como una mujer de 38 años que también presentó complicaciones graves tras el tratamiento.

¿Qué pudo haber pasado?

Las autoridades manejan varias hipótesis:

- Sustancias contaminadas

- Preparaciones no estériles

- Dosis incorrectas (hipervitaminosis)

- Reacciones adversas graves

Los estudios forenses buscan confirmar si los sueros provocaron daño celular o infecciones severas.

Más allá del caso: una advertencia

Este caso ha encendido las alertas sobre el uso de terapias intravenosas fuera de entornos hospitalarios. Expertos coinciden en algo clave: introducir sustancias directamente al torrente sanguíneo no es un procedimiento menor y requiere controles estrictos. Lo que se vende como una solución rápida puede convertirse en un riesgo mortal.

Un caso abierto

La investigación sigue en curso y podría derivar en responsabilidades penales. Mientras tanto, las autoridades buscan esclarecer qué ocurrió realmente y evitar que más personas sean víctimas de tratamientos sin regulación adecuada.