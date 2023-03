Encuentran insecto jurásico en un Walmart de Arkansas; Se creían extintos

Un insecto gigante de la era jurásica desaparecido del este de Norteamérica durante al menos medio siglo fue divisado aferrado a una caja grande de una tienda Walmart en Arkansas, Estados Unidos.

La identificación de esta crisopa gigante, Polystoechotes punctata, en una zona urbana de Fayetteville causó furor entre los científicos debido a que esta especie data de la época de los dinosaurios y se creía desaparecida de grandes extensiones de Norteamérica.

El descubrimiento, ha avivado las especulaciones sobre la posibilidad de que existan poblaciones enteras escondidas en lugares remotos de las montañas Ozark.

Esta crisopa gigante fue encontrada por Michael Skvarla, director del laboratorio de identificación de insectos de Penn State. En un informe publicado esta semana en la web de la universidad, explicó que hizo el descubrimiento en 2012, cuando era estudiante de doctorado en la Universidad de Arkansas.

"Lo recuerdo vívidamente, porque estaba entrando en Walmart para comprar leche y vi este enorme insecto en el lado del edificio... me pareció interesante, así que me lo puse en la mano e hice el resto de la compra con él entre los dedos. Llegué a casa, lo monté y enseguida me olvidé de él durante casi una década", explicó.

En un artículo de coautoría publicado recientemente en Proceedings of the Entomological Society of Washington, Skvarla afirma que el espécimen estaba etiquetado incorrectamente en su colección personal como "antlion", un insecto de características similares.

La designación correcta de la crisopa tuvo que esperar hasta finales de 2020, cuando Skvarla impartía una clase de Zoom sobre biodiversidad durante el confinamiento por la pandemia de covid-19. Mientras profesor y alumnos observaban las imágenes microscópicas, se dieron cuenta de que el espécimen había sido etiquetado erróneamente.

"De repente, de la nada, aparece este increíble nuevo récord", dijo Louis Nastasi, miembro de la clase, a Adrienne Berard, autora del informe de Penn State.

La crisopa gigante fue abundante en Norteamérica, pero en la década de 1950 se daba por desaparecida de las regiones orientales.

Se la ha descrito como un cruce entre una mosca y una polilla, con alas moteadas que sujeta como una tienda de campaña sobre el cuerpo.

Las causas de la aparente desaparición del insecto han sido un misterio durante mucho tiempo, pero entre las posibles explicaciones figuran la contaminación lumínica debida a la urbanización y la introducción de especies no autóctonas, como los escarabajos de tierra que se alimentan de la crisopa o las lombrices de tierra, que pueden modificar la consistencia del suelo.

EXCELSIOR