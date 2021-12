Enfermera regaña a joven que lloró en módulo de vacunación

Ciudad de México.- La vacunación de los menores de 15 a 17 años ya comenzó en México y con ello, los jóvenes que tienen temor o fobia a las inyecciones.

Y aunque el temor exista, muchos acuden por responsabilidad a los módulos de vacunación.

Mediante TikTok, una joven llamada Paola Vargas mostró el momento previo a que le aplicaran la primera dosis.

"Les cuento que yo soy muy miedosa para las vacunas y las inyecciones, lo cual no tiene nada de sentido porque me hice un tatuaje", mencionó Paola cuando todavía estaba en su casa.

Pero en el momento en que ya estaba en el módulo de vacunación y la enfermera se acercó para aplicarle la inyección, ella entra en pánico y comenzó a gritar.

"No, no, no, no", gritó la joven a la defensiva.

A lo que la enfermera contestó; "A ver, te voy a decir una cosa, si no te vas a vacunar déjale el espacio a otra persona que sí quiera vacunarse, ¿Vas? ¡Vámonos! porque si no, o sea estuviste haciendo fila, traes tu documentación y sabes a qué vienes, ¿para qué te pones en ese plan? Si yo me voy, ya no te vamos a vacunar (...) Como vas, agárrate de mí", comentó de manera decisiva para aplicar el biológico.

La aplicación de la vacuna fue rápida y al final duró más el momento de terror que sufrió la joven.