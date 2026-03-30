Desaparece Carmiña Miroslava en Culiacán: comunidad busca respuestas

La tarde caía con normalidad en el norte de Culiacán, pero en cuestión de minutos todo cambió. Lo que parecía un día común para una joven emprendedora terminó convirtiéndose en un episodio que hoy mantiene en alerta a toda una comunidad.

Carmiña Miroslava Castro Salazar, conocida en redes por su creatividad en la repostería y su marca "Rosa Dely", fue privada de la libertad el pasado 29 de marzo. Su historia, hasta entonces marcada por recetas, videos y emprendimiento, dio un giro abrupto que ha sacudido tanto a sus seguidores como a la sociedad sinaloense.

Un momento que lo cambió todo

De acuerdo con los primeros reportes, la joven fue interceptada por hombres armados en una zona transitada de la ciudad. Testigos relatan que el grupo la obligó a subir a un vehículo y huyó rápidamente del lugar, dejando tras de sí incertidumbre y miedo.

El hecho ocurrió incluso frente a su familia, lo que añade una dimensión aún más impactante al caso.

De los postres a la preocupación viral

Antes de su desaparición, Carmiña había construido una comunidad digital en torno a su negocio. Compartía recetas, creaciones personalizadas y momentos cotidianos que conectaban con miles de personas.

Hoy, esas mismas redes se han transformado en un espacio de búsqueda y exigencia. Sus seguidores, familiares y colectivos han difundido su imagen con un mensaje claro: encontrarla con vida.

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La respuesta de las autoridades

Tras la denuncia, la Fiscalía activó el Protocolo Alba, un mecanismo enfocado en la búsqueda inmediata de mujeres desaparecidas. Paralelamente, colectivos ciudadanos han impulsado campañas para ampliar el alcance de la alerta.

Las autoridades advierten que su integridad podría estar en riesgo, por lo que cualquier información es crucial.

Un contexto que preocupa

El caso no ocurre en el vacío. En los últimos años, Sinaloa ha enfrentado un incremento en la violencia, particularmente en medio de conflictos entre grupos del crimen organizado.

En este escenario, comerciantes, emprendedores y creadores digitales también han quedado expuestos, evidenciando que nadie está completamente a salvo.

Más que una noticia, una exigencia

La desaparición de Carmiña no es solo un hecho aislado: es un recordatorio de la fragilidad de la seguridad en ciertas regiones del país.

Mientras las investigaciones avanzan, su historia continúa creciendo en redes, donde cada publicación, cada compartido y cada comentario se convierten en una forma de presión social para exigir respuestas.

Porque detrás del nombre viral, hay una persona, una familia... y una comunidad que no deja de buscarla.