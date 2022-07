Ex-luchadora de la UFC vende fotos de sus pies y calcetines usados en Onlyfans

La ex-estrella de la UFC, Felice Herrig, confesó que gracias a su cuenta de OnlyFans a logrado mantenerse a flote, pues en esta cuenta, la deportista vende fotografías de sus pies así como vender calcetines usados por la deportistas.

"(OnlyFans) ha hecho una gran diferencia. Después de mi primera cirugía de rodilla, no diría que estaba arruinada, pero no tenía ingresos. La gente no se da cuenta, estás encerrada en este contrato del que no puedes salir, pero no te pagan por estar en él. Siempre he tenido gente que está obsesionada con mis pies. Acababa de comprar una casa y estaba echando mano de mi dinero, pero pensé que a la gente realmente le encantan mis pies", mencionó para TMZ.

Felice Nicole Herrig, es una peleadora de Kickboxing que debutó en la UFC en Diciembre del 2014,fue el Junio de este año que dejo los cuadriláteros debido a una fuerte lesión en la rodilla, sin embargo, la maestra de artes marciales ahora subsiste con su cuenta de Only Fans.