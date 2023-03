Exhiben a estudiante que no ayudó en proyecto escolar

Ciudad de México. – El sueño de muchos estudiantes lo cristalizó un joven que, mientras exponía una presentación frente al grupo, exhibió a su compañera de trabajo por haberse ausentado en el desarrollo del proyecto.

Lo anterior fue posible verlo a través de un video colgado en Twitter por el usuario @aaronjandette_, quien ha logrado posesionar dicho clip de tal forma que decenas de internautas han dejado sus comentarios más ingeniosos al respecto.

"Mi compañera Dariana no hizo nada", escribió el expositor en el apartado de "Conclusión" del proyecto, adjuntando además una foto de la joven, quien no se había dado cuenta de nada hasta qué escuchó el mensaje de su compañero.

Y la que exponga pic.twitter.com/2ERLXLrya8 — Aaron Jandette (@aaronjandette_) March 3, 2023

"Y pues en conclusión mi compañera no hizo nada, no me ayudó en nada, maestra", señaló el estudiante, antes que Dariana interviniera y se defendiera asegurando haber estado enferma.

Pero la joven no contó con que su compañero había descargado algunas fotos de ella mientras disfrutaba del sol en la playa, esto cuando, se supone, debería de haber estado colaborando en el proyecto.

Al ver las fotos, el resto del grupo comenzó a reírse y a sentir pen a ajena por Dariana, quien ya no dijo nada más, simplemente se quedó viendo la pantalla con incredulidad.

"La expuesta fue ella"; "En términos de exponer, expuso"; "La cara que pone cuando ve sus fotos en la playa jajajaj"; fueron algunos de los tantos comentarios hechos por usuarios que han visto el clip.

Algunos otros han aprovechado para etiquetar a amigos o conocidos, quizá por el hecho de haberse sentido identificados con el joven que exhibió de tal manera a su compañera.