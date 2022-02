Fantasma le arroja juguetes a empleado para hacerlo molestar

La dueña de una tienda de mascotas llamó a los cazadores de fantasmas después de que CCTV capturó lo que ella cree que es un fantasma residente "molesto" que arroja juguetes para perros alrededor de su tienda.

Rebecca Harrington se vio obligada a realizar una sesión de espiritismo luego de una serie de incidentes inexplicables en Purdy's Pet Shop en Coventry, lo que dejó al personal demasiado temeroso para trabajar solo.

Imágenes espeluznantes muestran juguetes arrojados desde un estante, una aspiradora que no se apaga y Rebecca dice que vio orbes siguiéndolos por la habitación, dejando a los seis miembros del personal aterrorizados de ir solos a la trastienda.

El hombre de 43 años, que ha estado al frente de la tienda de mascotas durante más de dos años, dice que los clientes comenzaron a quejarse de que los estaban "jalando" y que los animales "se asustaban" solo dos meses después de abrir.

Eventualmente se sintió obligada a revisar el circuito cerrado de televisión y se sorprendió al descubrir algunas de las payasadas del fantasma captadas por la cámara.

Los cazadores de fantasmas locales fueron llamados para realizar la sesión espiritista y afirmaron que el lugar estaba embrujado por un hombre que estaba "molesto" porque el personal de la tienda estaba allí.

Pero las payasadas no han desanimado a los clientes, muchos de los cuales claman que los cazadores de fantasmas vuelvan a estar en comunión con el espíritu nuevamente, aunque Rebecca afirma que se mantendrá alejada con una copa de vino si lo hacen nuevamente.

Rebecca dijo: "Estábamos en la tienda, pero no estábamos cerca del estante. Cuando el juguete se cayó, estábamos parados allí mirándonos. Era un estante estable".

"Tenemos un poco de historia. Empezaron a suceder cosas extrañas unos dos meses después de que abrimos.

"Las cosas comenzaron a moverse y caer. Estábamos parados con los clientes y decían que sentían que los estaban tirando o daban vueltas y no había nadie allí o juraban que habían visto un sombra, así que comenzamos a revisar el circuito cerrado de televisión.



"Entramos un día y había un juguete en el piso que pensamos que era extraño porque parecía que lo habían colocado allí.



"Revisamos el circuito cerrado de televisión y vimos que acababa de salir volando del estante y luego giraba en el piso durante unos tres minutos.



Luego, algunos clientes entraron con sus alsacianos y estaban realmente asustados y no se acercaban a esa área" . . Sus dueños decían que no suelen comportarse así.

El pasado Halloween, Rebecca llamó a los cazadores de fantasmas locales que creen que sintieron el espíritu de un hombre que solía vivir en el edificio y está molesto por la presencia del personal.

Rebecca dijo: "Un par de clientes son cazadores de fantasmas, así que organizamos una sesión de espiritismo para caridad. Fue extraño, cuando uno de los cazadores salió de la habitación, había un montón de orbes que la siguieron y ella estaba angustiada

" . Creen que es un hombre que solía vivir aquí. Ha sido una tienda durante los últimos 40 o 50 años, por lo que creemos que puede haber sido bombardeada en la guerra, ya que Coventry fue fuertemente bombardeada.

"No creen que esté enojado, solo un poco molesto porque estamos aquí.

"La mayoría de las veces nos molestamos porque tenemos que limpiar, pero al personal no le gusta estar aquí solo, normalmente soy yo quien está aquí solo haciendo la caja y la gente sale corriendo de la trastienda. No quieren estar allí por su cuenta".