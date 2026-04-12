Farmacias Similares presenta al Dr. Simi en Tokio: pop-up store en Shibuya

La icónica figura de Farmacias Similares ha cruzado el Pacífico para marcar un hito en su internacionalización. Víctor González Herrera, líder de la organización, anunció el lanzamiento de una tienda efímera (pop-up store) del Dr. Simi en el distrito de Shibuya, el epicentro de las tendencias y la cultura juvenil en Japón.

La elección de esta ubicación no es casualidad; se busca aprovechar la energía de un barrio que dicta la pauta en moda y arte a nivel global para presentar al personaje ante un público cosmopolita.

El establecimiento ha sido diseñado para sumergir a los locales en el universo del doctor más famoso de México a través de tres conceptos únicos:

Planta Baja: El origen. Con una estética que rinde homenaje a las tradicionales barras de sushi, este piso funciona como introducción. A través de Simi TV, se narra la travesía del personaje hasta Asia, complementado por el "Simi´s Room", una bitácora visual de sus viajes por el mundo.

Primer Piso: Diversión tecnológica. Inspirado en los vibrantes arcades japoneses, este nivel ofrece interactividad pura. Cuenta con estaciones digitales, cabinas fotográficas y una innovadora máquina capaz de generar música utilizando la voz del Dr. Simi.

Segundo Piso: El Taller y el Folklore. Aquí, el diseño se traslada a los mercados típicos de México. Es el punto de venta principal donde los fanáticos pueden adquirir desde los clásicos peluches hasta ropa y accesorios. Lo más destacado son las piezas de colección exclusivas que solo podrán conseguirse en esta ubicación de Tokio.

Fechas clave para los visitantes:

Preapertura: 10 de abril.

Gran Inauguración: 13 de abril.

Cierre de puertas: 10 de mayo.

Nota: Esta incursión representa un movimiento estratégico para convertir al Dr. Simi no solo en un símbolo farmacéutico, sino en un fenómeno de la cultura pop global, fusionando el colorido mexicano con la estética nipona.