Netflix lanza tráiler de Stranger Things 5: ¿Qué pasará con Will Byers?

A solo días del estreno de su temporada final, Netflix lanza el último tráiler de Stranger Things 5.

¿Qué revela el tráiler sobre la trama?

La pandilla de Hawkins se muestra más unida y decidida que nunca, mientras los fans especulan sobre el misterioso destino de Will Byers, intensificando la expectativa por la batalla final en Hawkins. El avance consolida al grupo de amigos con un objetivo claro: terminar de una vez por todas con Vecna y el Upside Down. A pesar de que el plan se muestra como una apuesta arriesgada, la pandilla se encuentra notablemente unida y decidida a ponerle fin a la amenaza.

Esa determinación se cristaliza en la renovada alianza de Steve y Dustin, quienes se muestran tan unidos como en las primeras temporadas, y en las palabras de este último, que reflejan la sed de venganza del grupo: "Queremos ver el corazón de Vecna en el plato", se escucha decir a Dustin. Junto a ello, vemos a Eleven mostrando el impacto de sus poderes y ver el Upside Down que comienza a llegar hasta la tierra real, donde los militares se verán en una guerra con los Demogorgones.

¿Qué implicaciones tiene esta temporada final?

Más allá de la acción, el tráiler pudiera haber hecho hincapié en el sacrificio. Los creadores, los hermanos Duffer, han prometido que esta temporada será un "cierre emocional" donde los personajes deberán enfrentar la posibilidad de perderlo todo.

El avance visual sugiere que el alto precio de la paz podría significar que no todos los protagonistas logren sobrevivir a la confrontación final contra Vecna.

¿Cuál es el futuro de Will Byers?

Pese a la intensidad del tráiler, los fans continúan cuestionándose sobre el posible final de la serie: ¿Fue Will cautivo de Vecna de nuevo? ¿O en realidad, Will nunca dejó de servirle a Vecna? Netflix se ha mantenido misterioso sobre el destino de Will, asegurando el suspenso hasta el estreno.