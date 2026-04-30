Detienen a suegra de Carolina Flores en Venezuela tras feminicidio en Polanco

La historia de Carolina Flores Gómez, una joven exreina de belleza de apenas 27 años, no solo terminó en tragedia, sino que destapó una serie de cuestionamientos sobre violencia familiar, impunidad y fallas institucionales en México.

Tras días de indignación y búsqueda internacional, la presunta responsable —su propia suegra— finalmente fue detenida en Venezuela.

El crimen que quedó grabado

El feminicidio ocurrió el pasado 15 de abril en un departamento de la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México. Lo más perturbador: todo quedó registrado por una cámara instalada para vigilar al bebé de la víctima.

En el video, se observa cómo la suegra sigue a Carolina hasta una habitación. Segundos después, se escuchan disparos. La joven recibió múltiples impactos de bala frente a su esposo y su hijo de apenas ocho meses.

El caso no tardó en volverse viral y generar una ola de indignación nacional.

La fuga que indignó aún más

Tras el asesinato, la presunta agresora huyó del país. Logró salir de México y viajar hacia Venezuela, lo que desató críticas sobre cómo pudo escapar sin ser detenida.

A esto se sumó otro elemento polémico: el esposo de la víctima tardó casi un día en denunciar el crimen, lo que alimentó sospechas y cuestionamientos públicos.

Durante ese tiempo, según reportes, incluso se dedicó a grabar videos con instrucciones sobre el cuidado del bebé.

La captura en Venezuela

Días después, y tras la emisión de una ficha roja de Interpol, autoridades venezolanas lograron ubicar y detener a la mujer en Caracas.

Actualmente, se encuentra bajo custodia mientras se realizan los trámites para su extradición a México, donde deberá enfrentar cargos por feminicidio.

Más que un caso: un símbolo de indignación

El asesinato de Carolina no solo impactó por la brutalidad del acto, sino por el contexto:

Ocurrió dentro de su propio hogar

Fue cometido por un familiar directo

Quedó registrado en video

Y estuvo rodeado de omisiones y reacciones tardías

El caso ha reavivado el debate sobre la violencia de género en México y la necesidad de respuestas más rápidas y eficaces por parte de las autoridades.

Colectivos feministas han señalado que este crimen refleja problemas estructurales: desde la normalización de conflictos familiares violentos hasta fallas en la prevención y atención de feminicidios.

Una historia que sigue abierta

Aunque la detención representa un avance, el caso aún está lejos de cerrarse. La extradición, el proceso judicial y la posible responsabilidad de otros involucrados siguen en el centro de la atención pública.

Mientras tanto, el nombre de Carolina Flores se suma a una larga lista de víctimas cuya historia exige justicia... y también memoria.