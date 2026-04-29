Ariana Grande revela fecha de su nuevo álbum Petal: 31 de julio

¡Nueva era! Confirma Ariana Grande que debutará su nuevo álbum ´Petal´ el 31 de julio.

La estrella internacional Ariana Grande confirmó el inicio de una nueva etapa musical con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio, que llevará por título ´Petal´ y que se publicará el próximo 31 de julio.

La intérprete de ´7 Rings´ dio la bienvenida a este nuevo capítulo con una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sonriendo y sin su característica coleta.

El nuevo disco ha sido coescrito por Grande y el productor sueco-persa Ilya Salmanzadeh. El 18 de abril, la artista compartió un video en sus redes sociales en el que describía este proyecto como "algo lleno de vida que crece a través de las grietas de algo frío, duro y desafiante".

Agenda llena para Ariana

Este anuncio se produce en un momento de gran actividad para la artista, quien en verano regresará a los escenarios con ´The Eternal Sunshine´, su primera gira en siete años tras su último disco, con el que recorrerá Norteamérica y contará con cinco fechas en Londres.

La gira se centrará en el séptimo álbum de su carrera, Eternal Sunshine (Luz solar eterna), una reflexión sobre las relaciones de pareja y lo complejo de las rupturas, tras el final de su matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez.