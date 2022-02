Fisiculturista se casó con su muñeca sexual, ahora se divorcia por infidelidad

Conocemos muy bien la frase o dicho "para el amor no hay edad, ni género", pero en ocasiones las cosas se pueden tornar un poco extrañas como para entender lo que sucede, este es el caso de Yuri Tolochko, el fisiculturista se casó con su muñeca sexual.

Este hombre además de practicar el fisiculturismo, es un actor kasajo, el cual se ha hecho viral por sus extrañas relaciones.

Fue en enero de 2020 cuando salió a la luz el insólito caso de Yuri quien se comprometió con su muñeca sexual después de meses de relación.

Yuri Tolochko primero se casó con Margo, una muñeca inflable a la que le juró amor eterno, sin embargo en un momento de su relación dijo que esta se había dañado por lo que la tuvo que separarse de ella para que fuera reparada.

Durante ese tiempo en que la muñeca sexual, esposa del culturista kazajo y él confesó sentirse ¡devastado! por la distancia que pasaban. Si recordamos incluso solía subir muchas fotos con su esposa "muñeca".

Yuri Tolochko le es infiel a su muñeca sexual

Yuri Tolochko le es infiel a su muñeca sexual, esto ocurrió cuando más tarde en su vida llegaron Lulú y Lola, con las que le fue infiel a su ´mujer´, luego de esto el actor kasajo asegura que decidieron divorciarse. Sin embargo, no pasó mucho para que el influencer, con más de 110 mil seguidores, encontrara un nuevo amor en un bar.

En esta ocasión no se trataba de otra muñeca sexual o alguna chica o chico, sino de un cenicero, sí, Yuri Tolochko dijo haberse sentido excitado con el olor a metal en su piel.

"Es fantástico. Me gusta que toque mi piel, me excita, es lo que me atrae de este cenicero", explicó en sus redes.

Es así que hombre de 37 años llegó a un acuerdo con los propietarios del bar que se lo dejan llevar a casa de vez en cuando y desde entonces comparte varias imágenes junto al cenicero e incluso con sus otras muñecas hinchables Lulu y Lola, que según asegura están encantadas de que el objeto venga de vez en cuando a casa.

El saber que este fisiculturista se casó con su muñeca sexual ya era extraño, pero si esto te parece poco, tienes que saber que no es la primera vez que este hombre se "enamora" de algo extraño ya que cuando aún estaba "casado con Margo" dijo que tuvo una aventura con un pollo muerto.