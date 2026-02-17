Fondos ESG superan inversiones tradicionales

Los fondos ESG superan a las inversiones tradicionales en el primer trimestre

En el primer trimestre, los activos con enfoque ético superaron a los clásicos sin esfuerzo. Aunque parezca poco común, hubo más ganancias junto con estabilidad real. Empresas grandes, entre ellas BlackRock o también Vanguard, vieron entradas de dinero semana tras semana. Lo que sigue desglosa números relevantes y motivos claros del crecimiento responsable.

Puntos firmes Números que se entienden sin esfuerzo

Un ocho por ciento fue el avance medio en los fondos ESG. Por otro lado, los tradicionales subieron apenas cinco. Tres puntos separaron ambos mundos, señalando rumbo definido. Algunos expertos mencionaron que eso pasó porque evitaban áreas más volátiles. Entradas de más de doce mil millones llegaron a BlackRock esta semana.

En cambio, Vanguard cerró con casi nueve mil millones entrando. Menos saltos bruscos marcaron los índices verdes cada día. Solo un 1.2 por ciento fue la oscilación media allí. Por otro lado, los fondos tradicionales subieron hasta 1.8 puntos al día. Así bajó el peligro claro para quienes invierten con cuidado.

Al frente de los beneficios, firmas que tratan bien al medio ambiente. Más del diez por cien subidas: varias del sector energía limpia. Con normas sólidas en temas sociales, empresas de tecnología avanzaron un siete por ciento. Detrás de todo esto, control firme y decisiones responsables día tras día.

Lo que empuja hacia adelante un progreso duradero.

Más de una empresa con enfoque ESG refuerza sus sistemas internos. Así bajan los riesgos de sanciones o líos judiciales repentinos. Información clara y abierta llama la atención de inversores grandes.

Fondos importantes priorizan negocios que duren décadas. Energías renovables ganan terreno rápido por necesidad creciente. Un gran número de inversionistas pone atención en lo sostenible. A la hora de tomar decisiones importantes, el cuidado del entorno pesa bastante. La relación con las personas afectadas aumenta la imagen positiva ante la sociedad.

Cómo se manejan las reglas internas hace que todo funcione mejor con el dinero. Quienes dirigen desde arriba revisan los peligros sin dejar espacio para errores. Pero estos elementos juntos mantienen un avance constante. Aunque el sector prefiere quienes piensan más allá del presente.

Comparación directa con carteras tradicionales

En vez de apostar fuerte a lo inestable, muchas carteras clásicas cargan con riesgos altos. La energía fósil bajó un 4 por ciento en el último periodo. Empresas grandes lucharon contra gastos que subieron sin parar.

Resultados recientes muestran menos ganancias para algunos gigantes. Fueron precisamente esos activos los que muchos fondos verdes dejaron fuera desde antes. En salud, en tecnología verde o en hábitos de compra consciente: fue ahí donde pusieron atención. Más firme se mantuvo la conexión con los grandes indicadores del mercado.

Movimientos fuertes del sector no los tomaron por completo desprevenidos. Algunos responsables reorganizaron sus apuestas sin perder tiempo. Ante sorpresas, actuar rápido estuvo al alcance gracias a un manejo constante.

Elementos clave para evaluar fondos sostenibles

Antes de invertir conviene revisar puntos concretos: