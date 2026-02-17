¡Regresa la Fiesta Cinépolis con boletos desde 35 pesos!

La emoción entre los cinéfilos mexicanos está en su punto máximo, porque la famosa Fiesta Cinépolis regresará en 2026 con una de sus promociones más esperadas: entradas desde solo $35 pesos. Una oportunidad ideal para ver tus películas favoritas sin gastar de más y aprovechar los estrenos de la temporada.

¿Cuándo es la Fiesta Cinépolis 2026?

La promoción se llevará a cabo solo tres días, del lunes 2 al miércoles 4 de marzo de 2026. Durante ese periodo podrás comprar boletos con descuento tanto en taquilla como desde la app o el sitio web oficial de Cinépolis (aunque la compra digital puede incluir cargos por servicio).

Precios especiales que no querrás perderte

Este año los descuentos están estructurados por formato de sala, así:

Boletos a $35 pesos

Aplican para funciones en salas:

- Tradicional

- Macro XE

- Cinépolis Pluus

- Cinépolis Junior (solo en butaca tradicional)

Boletos a $80 pesos

Para quienes prefieren experiencias premium, estos precios especiales aplican en:

- VIP

- IMAX

- 4DX (también por función en esos días)

Importante: esos precios incluyen IVA y aplican durante todo el día en las fechas de la promoción, sin importar si eliges película infantil, acción, terror o estreno reciente.

¿Qué películas podrás ver?

La Fiesta Cinépolis abarca toda la cartelera que esté vigente entre el 2 y 4 de marzo de 2026. Eso significa que podrás ver desde éxitos recientes hasta títulos que aún siguen en estreno, siempre que estén en cartelera en esos días.

Consejo: algunos estrenos extremadamente anticipados o funciones pre-estreno podrían no estar incluidos en el descuento, así que conviene consultar la cartelera de tu cine preferido antes de comprar.

La promoción más esperada por cinéfilos

La Fiesta Cinépolis se ha convertido en uno de los eventos más importantes del calendario cinematográfico en México, no solo por el precio, sino porque impulsa la visita a salas en temporadas clave como la llegada de la primavera.

Este tipo de iniciativas también genera que las salas se llenen rápido en funciones nocturnas o de estreno, por lo que si tienes planes con amigos o familia, ¡es buena idea comprar con anticipación!

¿Cómo sacarles el máximo provecho?

Compra tus boletos temprano, ya sea en taquilla o desde la app.

Consulta la cartelera días antes de que inicie la promoción.

Considera que algunas funciones muy populares pueden agotarse pronto.

Aprovecha también descuentos en dulcería que algunas sucursales suelen anunciar durante estas promociones.

Si eres amante del cine en México, del 2 al 4 de marzo tienes una cita en Cinépolis para disfrutar funciones con boletos desde $35 pesos y experiencias premium a precios reducidos. ¡La Fiesta Cinépolis está de vuelta y promete ser una de las mejores oportunidades del año para ver películas sin gastar de más!