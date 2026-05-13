Franco Escamilla enfrenta críticas en redes por comentarios sobre pobreza y clase media

Declaraciones del comediante durante una charla con Roberto Martínez provocaron acusaciones de clasismo y desataron debate sobre desigualdad social y salud mental.

El comediante Franco Escamilla se colocó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un fragmento de una conversación con el youtuber Roberto Martínez, donde habló sobre las diferencias entre clases sociales y el papel de la pobreza dentro de la sociedad.

En el video, difundido ampliamente en plataformas como TikTok y X, Escamilla aseguró que "la única función" de las personas pobres es "asustar a la clase media", al explicar una reflexión relacionada con la desigualdad económica. Además, comentó que tanto los sectores más ricos como los más pobres "no pagan impuestos", mientras que la clase media es la que sostiene el sistema fiscal y enfrenta mayores presiones.

Durante la charla, el comediante también comparó comportamientos entre familias de bajos recursos y familias adineradas, señalando que existen patrones similares entre ambos extremos sociales. Posteriormente, afirmó que los problemas como ansiedad, neurosis y depresión afectan principalmente a la clase media.

Otra de las declaraciones que generó mayor reacción fue cuando mencionó que "el pobre no tiene trastornos de ansiedad ni depresión" porque está enfocado en resolver necesidades básicas y salir adelante día a día.

Las opiniones de Escamilla provocaron una ola de críticas en redes sociales, donde numerosos usuarios calificaron sus palabras como clasistas y alejadas de la realidad social.

Entre las respuestas más difundidas destacó la del historiador y creador de contenido Luis Fernando, quien cuestionó las declaraciones del comediante a través de un video publicado en TikTok.

El historiador sostuvo que la clase trabajadora es la que más contribuye con impuestos y rechazó la idea de que las personas pobres no trabajen. Además, aseguró que las grandes fortunas se sostienen gracias al trabajo de obreros, campesinos y sectores laborales con menores ingresos.

También refutó las declaraciones sobre salud mental y pobreza, citando un estudio de la UNAM que relaciona directamente las condiciones de desigualdad social con la aparición de trastornos mentales.

Tras la viralización del video de respuesta, se dio a conocer que Franco Escamilla bloqueó al historiador en X, argumentando que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto.