Hombre FINGE su muerte y es hallado por su familia viviendo en una isla

Recientemente, un misterio desconcertó a una localidad italiana en el centro histórico de Lugo, Italia, luego de que un hombre identificado como Adamo Guerra, apareció luego de 10 años de perderse durante una década.

La desaparición de Guerra fue hace exactamente 10 años, debido a una sorpresiva despedida hacia sus padres, su ex esposa, identificada como Raffaella y sus hijas en una carta que refería su deseo por terminar su antigua vida.

Asimismo, dicho escrito refería que el motivo principal de su huida era el hartazgo por cuidar de su familia sentimental, integrada por Raffaella y sus hijas, ya que al parecer era complejo para él.

"Nunca quise hacerte daño, pero lamentablemente ha llegado el momento de acabar con esto", expresó el hombre en su carta.

Sin embargo, el pasado jueves 21 de septiembre, Guerra resurgió del anonimato en el país de Grecia, siendo captado por las cámaras del programa italiano "Chi l´ha visto?", por lo que la muerte misteriosa quedó como anulada

Entre los cambios que se identificaron en el sujeto fue en la imagen y el trabajo, ya que al parecer estaba tranquilamente viviendo una nueva vida lejos de su antigua familia.

"No es un hombre, ni un padre. Ha sido abuelo y ni siquiera lo sabe", mencionó su ex esposa, quien fue invitada al programa televisivo.

Finalmente, la reaparición de Guerra ha dejado atónita a su familia, especialmente a su ex esposa, quien vio hecho realidad su peor pesadilla, ya que de acuerdo a las autoridades que llevaron el caso, el suceso apuntaba más a una cobarde fuga, que a una muerte repentina.

"No cedí ante la idea de que Adamo estaba muerto, a veces me convencía de ello. Incluso la policía me dijo que siguiera adelante. Pero no creía que un padre fuera capaz de irse", aseveró Raffaella.