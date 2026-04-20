Lupita Villalobos sufre dolor de cabeza y es hospitalizada

Lupita Villalobos es hospitalizada por fuerte dolor previo a su pelea con Kim Shantal en 'Supernova Génesis'.
Lupita Villalobos compartió en redes sociales que fue hospitalizada tras sufrir un fuerte dolor de cabeza por varios días. Esta emergencia de salud se da a una semana para su encuentro con Kim Shantal en 'Supernova Génesis'. La creadora de contenido dio a conocer la noticia este sábado 18 de abril, acompañándola con una fotografía desde la cama del hospital, donde reveló que las molestias comenzaron días antes.
Hospitalización y su impacto en la pelea
Lupita Villalobos tiene en agenda su pelea con Kim Shantal. Su entrada al hospital se da una semana antes de su pelea con Kim Shantal, quienes se tiene planeado subirán el domingo 26 de abril al cuadrilátero como parte de 'Supernova Génesis'. En entrevista para 'A las Nueve en Uno', Lupita Villalobos confesó el pasado 15 de abril que nunca había practicado boxeo antes de aceptar el reto. 'Por loca, por la anécdota, por no saber decir que no'.
Preparación para el combate
La influencer explicó que su entrenamiento ha sido personalizado, enfocado completamente en combate, con sesiones intensas desde los primeros días, incluyendo sparring. Incluso reveló que ya ha enfrentado golpes durante su preparación, lo que le ha permitido conocer su resistencia física y mental.