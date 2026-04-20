Delfina Gómez respalda a la policía tras ataque en Teotihuacán

La tranquilidad ancestral de Teotihuacán se rompió en cuestión de minutos. Lo que debía ser una jornada turística más en uno de los sitios más emblemáticos de México terminó en caos, miedo y un operativo de seguridad sin precedentes.

El ataque en Teotihuacán

Un tiroteo en la zona arqueológica dejó un saldo trágico: al menos dos personas muertas —entre ellas el agresor— y varios heridos, algunos por impactos de bala y otros por caídas en medio del pánico.

El atacante abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, generando escenas de terror entre turistas nacionales y extranjeros.

Este hecho no solo impactó por su violencia, sino por el lugar: un símbolo histórico y cultural visitado por millones cada año.

La postura de Delfina Gómez

Ante la gravedad del suceso, la gobernadora Delfina Gómez salió a fijar postura. Su mensaje tuvo dos ejes claros:

Respaldo total a la policía estatal, destacando su actuación inmediata ante la emergencia.

Compromiso de mantener la seguridad en una zona clave para el turismo y la identidad cultural.

Lejos de deslindarse, la mandataria defendió el trabajo de las fuerzas de seguridad y subrayó que ya existe coordinación con autoridades federales para esclarecer los hechos.

Seguridad en entredicho

La respuesta oficial llega en un momento delicado. Apenas semanas antes, el gobierno estatal presumía una reducción de delitos de alto impacto en la zona, resultado de operativos y coordinación interinstitucional.

Sin embargo, el ataque pone en duda la percepción de seguridad en uno de los puntos turísticos más vigilados del país.

Más allá del discurso: lo que viene

El reto ahora no es solo esclarecer lo ocurrido, sino restaurar la confianza:

Garantizar la seguridad de visitantes internacionales.

Reforzar vigilancia en espacios turísticos.

Evitar que hechos aislados dañen la imagen del país.

Mientras continúan las investigaciones, el mensaje político es claro: el gobierno estatal busca proyectar control, respaldo institucional y continuidad en su estrategia de seguridad.