Florinda Meza presenta su documental Atrévete a vivir en medio de críticas

Cuestionan a Florinda Meza por incorporar inteligencia artificial en su documental ´Atrévete a vivir´.

El lanzamiento de Atrévete a vivir generó una inmediata reacción en el público. En este proyecto, la actriz y productora Florinda Meza presenta su propia versión sobre la trayectoria personal y profesional de Roberto Gómez Bolaños, una de las figuras más influyentes de la televisión latinoamericana del siglo XX.

Contexto del documental

La producción llega en un momento especialmente sensible, marcado por desacuerdos públicos con la bioserie impulsada por los hijos del comediante, lo que añade un trasfondo de tensión al estreno.

En el documental, Meza aborda su relación sentimental y laboral con el creador de personajes tan emblemáticos como El Chavo y El Chapulín Colorado, además de reflexionar sobre cuestiones relacionadas con autorías, procesos creativos y las dinámicas internas del elenco original. Se trata de asuntos que durante años estuvieron rodeados de versiones diversas y debates no resueltos.

Controversia por el uso de inteligencia artificial

No obstante, el contenido testimonial pasó a un segundo plano cuando la conversación pública se centró en el uso de inteligencia artificial dentro de la narrativa audiovisual. Lo que inicialmente se planteó como un recurso técnico innovador para enriquecer la propuesta terminó generando críticas y opiniones divididas, convirtiéndose en el principal foco de la controversia en torno al documental.