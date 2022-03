Imprimió boletos falsos de lotería por $35,000 dólares

Ana Pachuco, empleada de una tienda de conveniencia en Nueva York, fue arrestada por supuestamente cobrar $35,000 dólares en boletos falsos de lotería.

La policía dijo que al parecer ella misma imprimió ilegalmente los boletos de lotería en menos de seis horas en la tienda "Liberty Mart" en Nueva York, el domingo 20 de febrero.

"Me sorprendió", comentó Rachel Wahlig, la dueña de la tienda. "Estaba completamente desconcertada". Wahlig no se enteró hasta el martes 22 y agregó que Pachuco era una empleada en quien confiaba.

Pachuco fue acusada de hurto mayor. Aunque no dispone del dinero, Wahlig tenía que pagar $35,000 dólares a la Lotería del Estado de Nueva York para no perder la licencia de su terminal tras el incidente. "Voy a perder clientes. Voy a perder ventas. La gente no se detendrá aquí por gasolina u otros artículos si no ofrezco lotería".

Wahlig comentó a News12 que intentó negociar con la lotería estatal sin suerte, por lo que quedó en vísperas de pedir un préstamo de alto interés para compensar el daño causado por la empleada.