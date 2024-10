Investigadores descubren más de 600 virus en cabezales de ducha

Un grupo de investigadores de la Northwestern University ha identificado más de 600 tipos diferentes de virus en muestras tomadas de cabezales de ducha y cepillos de dientes, en un hallazgo sorprendente que revela la gran diversidad de microorganismos en nuestros hogares. Los científicos analizaron 92 cabezales de ducha y 34 cepillos de dientes, y descubrieron que ninguna de las muestras era idéntica, lo que demuestra la variabilidad de los virus presentes en objetos de uso diario.

Erica M. Hartmann, microbióloga especializada en ambientes interiores y líder del estudio, señaló: "La cantidad de virus que encontramos es absolutamente asombrosa". Muchos de estos virus son desconocidos para la ciencia, y otros apenas han sido estudiados, lo que abre la puerta a futuras investigaciones sobre sus características y posibles impactos en la salud.

Virus que combaten bacterias

La buena noticia es que la mayoría de los virus detectados, conocidos como bacteriófagos, no son dañinos para los humanos. Estos virus tienen la función de infectar y destruir bacterias, lo que podría ser beneficioso en ciertos casos. Entre los bacteriófagos más abundantes encontrados en el estudio, destacan los mycobacteriófagos, que atacan a las micobacterias, un tipo de bacteria que puede causar enfermedades graves como la tuberculosis y la lepra.

Hartmann sugiere que, en el futuro, los mycobacteriófagos podrían ser utilizados para limpiar patógenos en sistemas de plomería, lo que representaría un avance en la lucha contra bacterias peligrosas. "Queremos explorar todas las funciones de estos virus y averiguar cómo podemos utilizarlos para mejorar la salud pública", explicó la investigadora.

Consejos para el cuidado del hogar

Los investigadores también ofrecieron recomendaciones para reducir la acumulación de microbios en el hogar, específicamente en los cabezales de ducha y cepillos de dientes. Hartmann sugiere lavar los cabezales de ducha con agua y jabón o sumergirlos en vinagre para eliminar la acumulación de calcio, que puede servir como caldo de cultivo para bacterias y virus. Asimismo, recomendó reemplazar regularmente las cabezas de los cepillos eléctricos para mantener una higiene adecuada.

Curiosamente, Hartmann no apoya el uso de cepillos de dientes antimicrobianos, argumentando que estos productos pueden fomentar la resistencia bacteriana. Según la microbióloga, atacar constantemente a los microbios con desinfectantes puede hacer que estos se vuelvan más resistentes y difíciles de tratar.

Microbios en el hogar: una presencia inevitable

Este estudio es una continuación de una investigación anterior de Hartmann, conocida como "Operación Pottymouth", que concluyó que la mayoría de los microbios presentes en los cepillos de dientes provienen de nuestra boca y no del aire contaminado por la descarga del inodoro. La investigación, publicada en la revista Frontiers in Microbiomes, buscaba comprender mejor los tipos de microbios que habitan en los entornos domésticos, particularmente en lugares donde hay agua, como en las duchas y los cepillos de dientes.

Este proyecto comenzó por curiosidad. Queríamos saber qué microbios viven en nuestros hogares. Los microbios prefieren los ambientes húmedos, y en nuestras casas, esos lugares son las duchas y los cepillos de dientes.

¿Cómo protegerse sin exagerar?

A pesar de la presencia de cientos de virus en nuestros objetos cotidianos, Hartmann asegura que la mayoría de los microbios no son perjudiciales para nuestra salud. "Los microbios están en todas partes, y la gran mayoría no nos enfermará", dijo. Su consejo es no alarmarse ni atacar excesivamente a los microbios con productos desinfectantes, ya que esto podría empeorar la situación al fomentar la resistencia bacteriana.

Este estudio ofrece una nueva perspectiva sobre la vida microbiana en el hogar y nos invita a ser más conscientes de los cuidados que podemos tener sin necesidad de caer en el pánico.