J Balvin capta extraño objeto volador en el cielo

Colombia.- El cantante J Balvin provocó polémica en redes sociales al compartir un video captado con su celular donde se aprecia un objeto extraño, con tipo de nave espacial.

El también productor manifestó que fue testigo de una extraña experiencia mientras observaba el cielo y se percató que en él se encontraba volando un artefacto cuyo origen no pudo determinar.

"No tengo cómo explicar ¿qué put*s es esto?, pero siempre he creído que hay vida en otros planetas. Esta vaina no era un avión, ni nada que haya visto antes", escribió el colombiano junto a las imágenes.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 200 mil me gusta y un sinfín de comentarios de sus seguidores que, en un tono divertido, comenzaron a bromear con la inusual experiencia, pues mientras algunos apoyaban la versión del OVNI, otros aseguraron que es una estrategia del colombiano para anunciar el nuevo proyecto junto al dúo puertorriqueño Wisin & Yandel.

"Wisin y Yandel haciendo turismo", "No hay nada mejor que 3 paisas narrando un avistamiento de ovnis", "A un amigo le paso algo similar y me dijo que siempre hay que tener vasos con agua por todos lados y un bate de beisbol" y "Ahora van a decir que mañana sale el disco", son algunos de los comentarios.