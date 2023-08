¡Javier Ibarreche causa polémica tras reseña de Barbie!

Piedras Negras, Coah. - Como es costumbre y tras el estreno de una película llamativa para la audiencia, diversos Tiktoker compartieron sus reseñas de Barbie, estrenada hace menos de una semana. Javier Ibarreche, quien tiene poco más 10.6 millones de seguidores en TikTok, levantó aparente polémica por algunos comentarios que no gustaro a los fanáticos más entusiastas del filme.

¿Qué dijo qué fue tan controversial?

En palabras textuales y tras argumentar lo que le había gustado de la película, lo que explotó el internet fueron las siguientes palabras:

Llega un punto, y esta es completa percepción personal, que sentí que la película le daba vueltas a lo mismo; en ese proceso hay personajes que quedaron de adorno. (...) Hacia el final siento que, si bien aterrizan la historia y último dialogo es una belleza, creo que esperaba más. Es una película muy divertida, yo genuinamente la pasé bien pero hasta ahí.

Y no empiecen a decir "¿ah estás diciendo que está mala? " porque no, estoy diciendo que la pasé bien pero no me voló la cabeza. No todo es blanco y negro, aveces es rosa.

Muchos usuarios, en gran parte del público femenino, comentaron que no entendió la película y una de las razones principales, según estas opiniones, es que no es mujer y no captó el mensaje principal de la historia.