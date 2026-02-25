Revelan imágenes perturbadoras del escondite secreto de Jeffrey Epstein en París

Nuevas fotografías filtradas del apartamento que el ahora fallecido financista Jeffrey Epstein poseía en una de las zonas más exclusivas de París han desatado consternación mundial al mostrar un interior que las autoridades describen como inquietante y teatral, y que podría haber sido un punto clave en una red de tráfico sexual internacional.

Las imágenes del apartamento de Epstein

El apartamento, una mansión de 18 habitaciones en la prestigiosa Avenue Foch, estaba decorado con extravagancia: paredes con tonalidades intensas —rojo, naranja y rosa—, paredes cubiertas de fotografías de mujeres semidesnudas y espacios que combinan opulencia con símbolos extraños.

Fotografías publicadas por el diario francés Le Parisien muestran:

Un cuarto de masajes con paredes completamente rojas y una mesa al centro, que fiscales franceses sospechan fue utilizado para perpetrar abusos sexuales.

Cajones llenos de juguetes sexuales y dispositivos íntimos hallados durante la inspección policial.

Paredes forradas de imágenes de mujeres desnudas, incluso una donde aparece Epstein junto a dos mujeres en topless.

Objetos insólitos como animales disecados (incluido un elefante y un buitre) y decoración inspirada en culturas orientales.

Investigación que vuelve a tomar fuerza

Aunque Epstein murió en 2019 mientras esperaba juicio en Estados Unidos por tráfico sexual, las autoridades francesas no han bajado la guardia. A raíz de la publicación masiva de archivos por parte del Departamento de Justicia de EE. UU., la fiscalía de París abrió dos investigaciones diferentes: una por presunta trata de personas y otra por posibles delitos financieros relacionados con el caso.

La fiscal jefe de París, Laure Beccuau, dijo que esperan que estas imágenes y documentos permitan una visión más amplia y profunda de cómo operaba la red de Epstein en Europa.

Un vínculo con viejas investigaciones

Las fotografías y objetos corresponden a una inspección realizada por la policía francesa en 2019, en el marco de una investigación contra Jean-Luc Brunel, un agente de modelos francés y estrecho colaborador de Epstein acusado de abusos y tráfico de menores. Brunel fue encontrado muerto en su celda en 2022, mientras esperaba juicio en París.

El caso, que involucra a franquicias de moda, personalidades internacionales y redes de explotación, se mantiene activo gracias a las continuas revelaciones en archivos judiciales.

Un escándalo que resuena más allá de Francia

Aunque la atención mundial suele centrarse en la isla privada de Epstein en el Caribe o su mansión en Nueva York, esta nueva filtración pone el foco en Europa y su sofisticada red de contactos. Las imágenes desde el corazón de París, mirando la silueta del Arco de Triunfo desde la rotunda del apartamento, muestran que la opulencia y el horror a veces conviven en escenarios insospechados.