DPR Cream y DPR Artic confirman concierto en CDMX: regresa la magia del colectivo DPR

Después de varias presentaciones exitosas y una base de fans que no para de crecer, los artistas DPR Cream y DPR Artic han confirmado su esperado regreso a México como parte de su "LATAM Tour 2026", una gira que está dando de qué hablar entre los amantes de la música alternativa, el R&B y el hip-hop con tintes electrónicos.

Fecha y sede oficial

El concierto está programado para el próximo viernes 7 de agosto de 2026, y tendrá lugar en el emblemático Pepsi Center WTC en Ciudad de México (CDMX), uno de los recintos más importantes para shows internacionales en el país.

Aunque los precios oficiales de los boletos todavía no han sido revelados, fuentes musicales estiman que podrían oscilar entre aproximadamente $560 y hasta $2,600 MXN o más, dependiendo de la zona y si hay paquetes VIP disponibles.

Todo lo que necesitas saber sobre la venta de boletos

La emoción entre los fans ya comenzó, y aquí te decimos cómo asegurar tu lugar en este concierto que promete ser memorable:

Preventa exclusiva para fans: 25 de febrero de 2026 a partir de las 10:00 AM (con códigos especiales).

Preventa Banamex: 26 de febrero de 2026 desde las 10:00 AM, con opción de 3 meses sin intereses en compras desde $3,000 MXN.

Venta general y taquillas: A partir del 27 de febrero a las 10:00 AM a través de Ticketmaster y en las taquillas del Pepsi Center.

El Pepsi Center WTC está ubicado en la colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, y es fácilmente accesible en transporte público, como el Metrobús (estación Polyforum).

¿Qué hace especial a DPR?

Más que simples conciertos, los shows de DPR son experiencias completas que mezclan música, visuales impactantes y una conexión cercana con su audiencia. El colectivo Dream Perfect Regime (DPR) combina en sus presentaciones elementos de R&B, hip-hop y pop alternativo con una estética visual creada por ellos mismos, lo que añade una capa emocional y artística muy distintiva.

Los fans —también conocidos como DREAMers— suelen destacar no solo la calidad musical, sino también la energía en vivo y la interacción de los artistas durante sus giras anteriores. Esto hace que cada concierto sea una cita casi obligada para quienes siguen su carrera.

Un fenómeno global con parada en México

Aunque DPR opera desde Corea del Sur, su música ha cruzado fronteras, y México se ha convertido en una parada casi tradicional para el colectivo en sus giras latinoamericanas. La confirmación de Cream y Artic en la CDMX no solo celebra su regreso, sino también cómo el público mexicano abraza propuestas musicales distintas dentro del espectro del K-music y la música alternativa.

Marca tu calendario, prepara tus códigos y no apagues las notificaciones: esta será una noche que muchos fans recordarán como una de las más emocionantes del año musical en México.