Johnny Depp regresa a la gran pantalla con Ebenezer: Los Fantasmas de Navidad

Johnny Depp está de regreso en las salas de cine con Ebenezer: Los fantasmas de Navidad, una nueva película que retoma la famosa historia de Charles Dickens, pero con una propuesta mucho más sombría y aterradora.

La producción de Paramount Pictures llega a los cines este 12 de noviembre y presenta una reinterpretación de Un cuento de Navidad, la novela publicada en 1843. En esta ocasión, la historia deja de lado el enfoque predominantemente familiar de otras adaptaciones para recuperar los elementos sobrenaturales y de suspenso que forman parte del relato original.

La dirección y el guion de la película

La dirección está a cargo de Ti West, cineasta reconocido por las películas X, Pearl y MaXXXine, mientras que el guion fue escrito por Nathaniel Halpern. El rodaje se realizó durante 2026 en Londres y Dublín.

Johnny Depp interpreta al temido Ebenezer Scrooge

En esta nueva versión, Depp da vida a Ebenezer Scrooge, un hombre adinerado que se caracteriza por su avaricia, soledad y desprecio hacia las celebraciones navideñas.

Su vida da un giro inesperado cuando recibe la visita del fantasma de Jacob Marley, su antiguo socio, interpretado por Ian McKellen. La aparición le advierte sobre el destino que podría esperarle si continúa con su comportamiento egoísta.

A partir de ese momento, Scrooge comienza un recorrido sobrenatural acompañado por tres espíritus que le muestran episodios de su pasado, situaciones de su presente y posibles escenarios de su futuro.

Un elenco lleno de figuras reconocidas

Además de Johnny Depp, la película reúne a un reparto integrado por actores conocidos de la industria cinematográfica.

Entre ellos destacan:

Ian McKellen: interpreta al fantasma de Jacob Marley.

Rupert Grint: da vida a Bob Cratchit, empleado de Scrooge.

Andrea Riseborough: participa como el espíritu de las Navidades pasadas.

Tramell Tillman: interpreta al fantasma de las Navidades presentes.

Sam Claflin: encarna a Fred, el sobrino de Scrooge.

También forman parte del elenco Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes y Charlie Murphy.

El regreso de Depp a una gran producción de Hollywood

La película representa un nuevo paso para Johnny Depp dentro de las grandes producciones de los estudios de Hollywood.

Durante la promoción, el actor sorprendió al público al aparecer caracterizado como Ebenezer Scrooge en una actividad realizada en Gaslamp Quarter, durante la Comic-Con de San Diego.

Las primeras impresiones difundidas por SensaCine han destacado su interpretación del protagonista, uno de los personajes más emblemáticos de la literatura navideña.

¿Es una película para ver con toda la familia?

Aunque la historia está basada en un clásico asociado con la Navidad, esta adaptación tiene un enfoque diferente y no está pensada necesariamente para los espectadores más pequeños.

Con una duración aproximada de 116 minutos, la cinta incluye apariciones fantasmales, criaturas inquietantes, amenazas sobrenaturales y sobresaltos repentinos.

La clasificación británica advierte sobre estos elementos, aunque también señala la presencia de fantasía y algunos momentos de humor.

Así, Ebenezer: Los fantasmas de Navidad propone una experiencia distinta para quienes conocen la historia de Dickens: una combinación de terror, fantasía y redención encabezada por Johnny Depp.