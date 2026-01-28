Jorge Ruvalcaba se marcha de Pumas a NY Red Bull

Jorge Ruvalcaba dejaría Pumas y apunta a fichar en la MLS con el equipo NY Red Bull. Sería su segunda etapa fuera de la Liga MX.

De último momento y cuando no se esperaban más bajas en Pumas, la oferta que llegó desde la MLS habría sido demasiado tentadora para la directiva y futbolista.

La salida de Jorge Ruvalcaba a NY Red Bull

El NY Redbull sería el nuevo equipo de Jorge Ruvalcaba tras dejar a Pumas. De acuerdo a información del reportero de TUDN, Rodrigo Celorio, el nuevo equipo de Jorge Ruvalcaba sería el NY Red Bull de la MLS, quien hizo una oferta imposible de dejar ir para la directiva de Pumas. Pumas de Efraín Juárez, a donde llegaría Uriel Antuna para cubrir el hueco que dejaría Jorge Ruvalcaba, parece salir perdiendo con este fichaje.

El hueco que dejaría Jorge Ruvalcaba en Pumas

En Pumas lo que menos sobra es talento, así que cuando se filtró la información de la posible llegada de Uriel Antuna al equipo, a la par se mencionaba la salida de un felino rumbo a la MLS. Recuperado por Efraín Juárez, Jorge Ruvalcaba había encontrado en Pumas un lugar importante en la ofensiva, y con la llegada de otros refuerzos empezaba a potenciarse aún más.

Sin embargo, la historia de Pumas es así, vender a costa de sufrir. Y con la inminente salida de Ruvalcaba se abre un enorme hueco en la ofensiva aurizul.