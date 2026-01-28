Profeco regula la venta de boletos en México tras polémica de BTS

La Profeco impulsa un decreto para regular la venta de boletos en México tras el furor por los conciertos de BTS.

Con el objetivo de proteger a los consumidores y transparentar el acceso al entretenimiento, la iniciativa busca garantizar información clara y precisa sobre:

- precios

- mapas de asientos

- condiciones de comercialización

Medidas del decreto de la Profeco

La propuesta para regular la venta de boletos tras la polémica con BTS cambiará la forma de acceder al entretenimiento del espectáculo en México.

"Las boleteras deberán proporcionar información clara, veraz y sin ambigüedades o que induzca al error o confusión a las personas consumidoras, respecto a las características de las secciones que conforman el mapa y los costos totales de cada una de ellas para su adquisición".

Profeco

Esta propuesta, consultada con la ATDT para el análisis de impacto regulatorio, busca proporcionar "información clara, veraz y sin ambigüedades" para los consumidores de conciertos, festivales y demás espectáculos en vivo.

De ser aprobado por la Consejería Jurídica, el decreto se publicará en el DOF para su aplicación sin distinción para las empresas boleteras.

Detalles del decreto

Con el objetivo de regular la venta de boletos en México tras BTS, el decreto de la Profeco contempla varias medidas para la información clara y precisa por boleras para los consumidores.

Las medidas en el decreto para regular la venta de boletos en México tras BTS de la Profeco contemplan:

- Garantizar la protección de sistemas de comercialización

- Descripción clara del lugar, fechas, horarios, artistas, grupos, invitados o cualquier otra particularidad

- Publicación anticipada de al menos 24 horas de mapa y precios exactos por asientos o secciones antes de la primera venta

- Especificación del precio del boleto con el monto total a pagar, incluyendo cargos.