Joven arriesga la vida salvando a una niña de un incendio en Colombia

Un inesperado incendio en un apartamento de Bogotá, específicamente en la localidad de Kennedy, amenazó la vida de una niña y su mascota, quienes quedaron atrapadas al interior de su hogar.

Ante la ausencia de bomberos y personal de rescate, un valiente joven, captado en video, realizó una intervención heroica desde el piso inferior, auxiliando a la niña en riesgo.

Yo me encontraba en teletrabajo, y empecé a escuchar como gritos y ruidos, me asomé y el apartamento de arriba se estaba incendiando. Escuché gritos y digamos que en ese momento uno piensa qué hacer, cómo reaccionar. Escuché que había una niña y me asomé", comentó Jeffrey Cruz.

Un héroe

¿Y los bomberos? pic.twitter.com/hEudyzBzPb — Hugo Acero (@HugoASeguridad) December 12, 2023

Jeffrey Cruz, residente del cuarto piso, mencionó que, ante los gritos de la menor, otro vecino se sumó a él y subió a ayudar. Desde la ventana, coordinaron esfuerzos para poner a salvo a la niña y su mascota.

"Entre los dos como que dijimos ´bueno, asómese y yo lo tengo´. Él se asomó por la ventana, yo lo abracé, lo agarré, lo tuve con toda mi fuerza y él pudo alcanzar a la niña. Había un perrito, entonces pasa el perrito. La niña se descolgó, yo la agarré de una pierna, él de la otra y la pudimos ingresar y afortunadamente la pudimos salvar", añadió.

Los Bomberos llegaron aproximadamente diez minutos después de la llamada de emergencia, durante los cuales los vecinos asumieron el control de la situación.

"Se hizo lo que se tenía que hacer, tomamos las decisiones que en ese momento considerábamos las mejores y pues hoy la historia terminó de buena manera", comentó Cruz.

Afortunadamente, el incidente, ocurrido en el quinto piso del conjunto residencial Carimagua Reservado, no dejó víctimas mortales, limitándose a daños materiales.

Tanto la niña como su mascota se encuentran en buen estado, resaltando la eficacia de la respuesta colectiva ante el peligro.