Joven comparte cómo se prepara para el funeral de su abuelo y la ´tunden´ en redes

HERMOSILLO, SON.- Una joven influencer se ha vuelto viral en las redes sociales después de compartir un video en el que se prepara para asistir al funeral de su abuelo. El video, etiquetado como un "Get Ready With Me" (arréglate conmigo), ha generado un intenso debate debido a la falta de sensibilidad que muestra la joven ante la situación.

La influencer española @juliarofriguez99, conocida por su contenido de maquillaje y vida diaria en TikTok, compartió el controvertido video. Con más de un millón de seguidores en la plataforma, Julia se filmó arreglándose frente a la cámara mientras narraba la trágica historia de la muerte de su abuelo.

Polémica en redes sociales por video de influencer que se prepara para el funeral de su abuelo

Al comienzo del vídeo, Julia declaró: "Get ready with me para uno de los peores días de mi vida". Aunque admitió que no se sentía emocionada por crear el video, explicó que su audiencia ya estaba al tanto de la situación debido a las actualizaciones anteriores que había compartido sobre la salud de su abuelo.

Julia procedió a detallar la muerte de su abuelo, recordando a su audiencia que previamente había hablado sobre visitar al anciano en el hospital, donde había sido sometido a dos operaciones de corazón.

En un momento del video, se puede escuchar el llanto de un niño, que resulta ser su hermano, a quien sus padres acababan de dar la noticia de la muerte del abuelo.

El video de la joven influencer fue objeto de críticas y polémica en las redes sociales debido a la aparente frialdad con la que relató la situación, sin detenerse ni mostrar empatía hacia su hermano que estaba llorando en otra habitación.