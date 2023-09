Joven llora porque su iPhone 15 no funciona bien

Una mujer se convirtió en un fenómeno viral en las redes sociales luego de compartir su experiencia con su recién adquirido iPhone 15, el cual presentaba problemas de duración de batería.

A través de las plataformas digitales, esta joven española comenzó a narrar su situación, sorprendida por el hecho de que su nuevo teléfono tenía un agotamiento de batería más rápido en comparación con su modelo anterior, a pesar de que ambos tenían un uso diario similar.

"Bueno, como ya sabes, los IPhone se están yendo mal, algunos se están yendo horrible. El mío simplemente pues la batería no le dura, que es lo que yo necesito, necesito que me dure la batería.

"Este móvil me dura 24 horas, que es mi móvil anterior, y me he comprado este, porque este ya empezaba a ir lento y la canta de este es mucho mejor. Así que como le está dando problemas, he venido a Apple a decir que... qué pU7A rabia", dijo la joven mientras se grababa en su automóvil.

Sumida en la angustia debido a la situación que enfrentaba, la mujer relató que decidió acudir a una tienda de Apple en busca de una solución al problema. Sin embargo, la situación se tornó aún más desagradable cuando el empleado que la atendió la trató de manera inapropiada.

"Mi intención no es devolverlo. Se acerca un hombre, se mete a ajustes, miran el rendimiento de la batería, sin embargo, dice "mira, te sale que tienes el rendimiento de 100 por ciento, estás usando la pantalla activa 9 horas y por eso se te baja tanto la batería. Estoy 11 horas con este móvil y me dura de 8 de la mañana a 11 de la noche.

"Qué hay algunos móviles que están saliendo con fallos y me vienes a decir que la única solución es que me den mi dinero, que no puedo hacer nada.

"Pero es que también ha sido la forma en la que me ha hablado, como despectivamente, me miraba de arriba abajo y me he sentido incómoda.

Al describir la experiencia con el joven que la trató de mala manera, compartió que, a pesar de su trato amable y su esfuerzo por alegrar a las personas, suele encontrarse en situaciones en las que la tratan de forma desagradable.

"Y me ha hablado mal, y yo siempre voy a tratar bien a las personas. Siempre acaban tratándome mal, pero es que no lo entiendo, me da mucha rabia que nadie me trate como yo los trato a ellos, pero es que me da mucha rabia, porque no lo hago por nada a cambio, pero a mí también me gusta que me traten bien, me entiendes", explicó la joven.