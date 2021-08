Joven no binaria que se volvió viral por frase 'soy tu compañere' reaparece

En las redes sociales se abrió la discusión sobre la importancia del lenguaje inclusivo y la visibilidad de las personas no binarias. Esto luego de que se viralizara un video en el que una persona no binaria rompiera en llanto en una clase en línea porque un estudiante le llamó ´compañera´ y no ´compañere´. El momento se hizo viral y con ello severas críticas, memes y también comentarios a favor se hicieron visibles. Ante este panorama, Andra Escamilla –la persona no binaria que protagonizó la escena– reapareció para contar lo que sucedió.

A través de su cuenta de TikTok (@andra_milla), Andra Escamilla, quien se define como persona trigénero, explicó lo que sucedió con el video que se volvió viral en redes sociales al pedir en una clase del Tecnológico de Monterrey que respetaran el pronombre con el que se identifica.

Explicó que no le molestan los memes que hicieron en su contra, aunque reconoce que este caso es serio porque también recibió varios comentarios de acoso. Admitió que lo que más le importa es las repercusiones que pueden tener en otras personas que no se identifican con los géneros establecidos.

"Este video va a ser un poco serio, porque resulta que me volví viral. No me molestan para nada los memes, pero creo que en un futuro publicará un Tiktok especial para reaccionar a los memes que me hicieron, pero esto va a ser un poco serio porque recibí muchos comentarios de acoso y cosas bastantes feas, a mí no me importa lo que digan de mí o lo que piensen, pero hay personitas a las que sí, compañeres de la comunidad LGBTQ+ que sí les afectó, y esto no está chido", comentó Andra.

Sobre el video viral "no soy tu compañera, soy tu compañere", la persona no binaria aclaró que contrario a lo que otros estudiantes dijeron sobre su actitud, en ningún momento interrumpió la clase. Lo único que había hecho era pedir una prórroga para entregar un trabajo que no había entregado porque tuvo efectos secundarios de la vacuna contra el covid-19 de Pfizer.

En ese momento, uno de sus compañeros se refirió en femenino a pesar de que ya llevaba tres semestres pidiendo que se le nombrara con el pronombre que se identifica.

Andra comentó que cada semestre vive lo mismo, en donde tiene que luchar para que se le visibilice como persona no binaria.

"Cada semestre hay un cierto episodio que una personita no se refiere a mí con el pronombre correcto, y me ha pasado más de una vez que mis profesores no hacen nada, y entonces, soy yo intentando que respeten mis pronombres. Ese día en el chat ya me habían corregido por usar lenguaje inclusivo varias veces y me habían llamado ´ella´, otras tantas".

Finalmente, externó que a esto se le conoce como misgendering, lo que significa imponer a una persona un género con el que no se identifica.

"Esto es misgendering, para quien no sepa que es misgendering, es básicamente cuando tú le impones a una persona un género con el que no se siente cómode, y esto esa es una situación que se sienten mucho en las escuelas, que debería ser el ambiente más seguros, o uno de los más seguros, a parte de la familia", concluyó.