Joven reclama a Bimbo por compra de producto engusanado

Ciudad de México. – Un joven de la ciudad de Monterrey hizo un reclamo contra la empresa Bimbo, a quien acusa de no brindarle la atención satisfactoria después de haber comprado un producto que resultó estar engusanado.

Identificado como Diego Posada, el hombre, quien hizo dicho reporte vía Twitter, señaló haber comprado unos roles glaseados con fecha de vencimiento lejana, pero que aun así estaban en malas condiciones.

Asimismo, reveló haber revisado el pan a fondo, y que gracias a eso pudo encontrar más gusanos color blancos y de tamaño diminuto en los roles que estuvo a punto de llevarse a la boca.

"Inspeccionando el producto me percaté que había más gusanos DENTRO del mismo pan, ya que lo abrí para buscar más y no encontré, dejé el pan unos segundos solo y de un pedazo salieron más gusanos, DE UN SOLO PEDAZO. O sea: DE NO HABER VISTO EL PRIMERO PUDE HABER INGERIDO Y AFECTAR MI SALUD POR INGERIRLOS", reclama el joven.

Tras asegurar no haber recibido una respuesta de parte de la compañía mexicana, Posada escribió su intención por tomar acciones legales, ya que considera que su salud pudo estar en riesgo.

"Al hacer el reporte por teléfono me dijeron que me darían respuesta de manera rápida y no ha sido así, mando mensaje por WhatsApp solicitando hablar con un agente y me ha contestado un bot con el mismo mensaje durante 2 días", lamente.

"De no recibir la atención y respuesta adecuada ante este asqueroso caso, me veré obligado a tomar cartas legales en el asunto, ya que me aterra pensar que de no ver el primer gusano PUDE HABER COMIDO VARIOS. Exijo una respuesta de manera inmediata", puntualizó.

Usuarios emiten su punto de vista

Después de leer el reporte y ver las imágenes, usuarios en redes sociales mencionaron que el hecho de haber encontrado gusanos en el pan no necesariamente es responsabilidad de Bimbo, sino de los sitios donde el producto estuvo resguardado, ya que cabe la posibilidad de que el espacio haya estado falto de higiene.

"El problema es más bien que quienes te lo vendieron no supieron conservar bien el producto. Probablemente antes de exhibirlos los tengan en lugares muy húmedos. Haz tu queja con el expendio que te lo vendió, aunque ambas cosas son ridículas", dijo un usuario.

"No creo que haya sido de planta, hay tiendas en general que les vale el almacenamiento", afirmó otra persona