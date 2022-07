Jugadora de volleyball confiesa que gana más con Only Fans que de jugadora

La reconocida jugadora de volleyball brasileña, Key Alves, se hizo tendencia en redes sociales debido a que la atleta confesó que gana más dinero con su cuenta de Only Fans que con su carrera profesional.

La jugadora de 22 años reconoció que a pesar de sus esfuerzos para destacar por su trabajo deportivo, su trabajo como influencer a dejando más ganancias, pero a aprendido a vivir con esto.

"Voy a hacer mi tercer año en un equipo de voleibol profesional y me considero una atleta profesional. Pero las cosas fuera de la cancha comenzaron a crecer mucho para mí. Así que comencé a prestar un poco más de atención a esa carrera paralela. Me guste o no, hoy es mi mayor ingreso. El negocio es otro, como modelo, influencer, empresaria y emprendedora", contó en una entrevista con Globoesporte.

"Gano unas 50 veces más con las plataformas digitales que con el voleibol y más en OnlyFans, porque el precio mensual de 16 euros es fijo", reconoció

Recientemente, la jugadora de volleyball informó que logró ser contratada en las ligas europeas, siendo esto en un gran paso para su carrera deportiva.