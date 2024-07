Karol G lloró en pleno concierto ¿termino su relacion?

Los conciertos de Karol G siempre están llenos de emociones intensas. La artista es capaz de llevar a su audiencia en una montaña rusa de sentimientos, donde pueden pasar de bailar al ritmo de Si antes te hubiera conocido (su nuevo éxito)a llorar, con El barco y Tusa.

Sin embargo, en su reciente presentación en Berlín, fue la propia Karol G la que tuvo sus emociones al límite y necesitó el consuelo de sus fans, tras la pérdida de un amigo cercano.

El pasado martes, 2 de julio, ´la Bichota´ se presentó en el escenario del Mercedes-Benz Arena de Berlín ante una multitud de seguidores, pero antes de interpretar la canción Ocean, vivió un momento emotivo que compartió con los asistentes.

"Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo. Y me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que la quería. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que estaba por su presencia. Su compañía y su amistad", contó la cantante.

El ambiente en el recinto cambió totalmente y le dieron el espacio a la artista colombiana para que se desahogara, todo esto mientras Karol G continuaba hablando.

De acuerdo con lo que explicó, en los últimos días había estado profundamente triste, reflexionando sobre cómo a menudo damos por sentado a las personas que amamos. Es por esto que la artista les hizo la invitación a sus seguidores de que no dejen de decir "te quiero" ni dejen pasar el tiempo para expresarlo.

"Dígaselo hoy que tiene la oportunidad de decírselo. Eso debería ser algo que hacemos todos los días", recordándoles la importancia de expresar amor y gratitud a sus seres queridos y no dejar pasar el tiempo.